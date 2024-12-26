Зеленський вручив військовим і родичам загиблих зірки Героїв

Президент наголосив, що саме завдяки таким героям Україна є серед майже 200 незалежних держав світу

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами та рідними загиблих захисників і вручив найвищі державні нагороди. Про це повідомляє Офіс президента України.

«Сьогодні звучатимуть імена людей, які зараз на війні, звучатимуть імена людей, які віддали своє життя заради життя України. Саме такі імена – це люди, завдяки яким зберігається Україна», – сказав глава держави.

Президент наголосив, що саме завдяки таким людям Україна є серед майже 200 незалежних держав світу.

«Такі люди – особливі люди. Батьки, як ви, сини й доньки, як українські воїни. Як кожен і кожна, хто на своїх плечах, своєю сміливістю, своєю роботою тримає Україну, нашу незалежність, майбутнє для українського народу. Від імені всієї України я дякую за те, що ви в нас є», – сказав Володимир Зеленський.

Пам’ять усіх, хто віддав своє життя заради України, присутні вшанували хвилиною мовчання.

Пам’ять усіх, хто віддав своє життя заради України, присутні вшанували хвилиною мовчання фото: Офіс президента України

Рідним полеглих Героїв України грезидент вручив орден «Золота Зірка». Його удостоєні:

Майор Андрій Пільщиков (позивний Джус). З березня 2022-го до серпня 2023-го здійснив 101 бойовий виліт. Завдяки цьому вдалося знищити повітряні цілі, комплекси ППО, озброєння, авіаційну та військову техніку, російських окупантів. Андрій Пільщиков був одним із тих, хто брав участь у переговорах у Сенаті США щодо надання Україні наступальної зброї, систем Patriot, ракет ATACMS та винищувачів F-16. Загинув торік 25 серпня під час виконання бойового завдання.

Молодший сержант Володимир Очеретяний. Старший бойовий медик, який урятував сотні життів воїнів. Зокрема, під час однієї з евакуацій разом із побратимами майже 2 км ніс поранених військових із поля бою. Володимир Очеретяний загинув у березні минулого року, коли рятував життя побратимів.

Капітан Вячеслав Сіндій. У лютому – квітні 2022 року перевозив особовий склад, медикаменти й озброєння, а також знищував російських окупантів на Херсонщині, Миколаївщині та в Маріуполі. 5 квітня 2022 року у складі екіпажу доправляв боєприпаси та евакуював поранених з «Азовсталі». Під час повернення на підконтрольну Україні територію його борт зник з радарів.

Рідним полеглих Героїв України Президент вручив орден «Золота Зірка» фото: Офіс президента України

Старший сержант Ігор Рахманов. Захищав Україну з 2014 року. Завдяки йому вдалося зберегти життя 25 українських воїнів. Під командуванням Ігоря Рахманова лише в одному з боїв українські захисники знищили три танки Т-72, БМП та понад 30 російських загарбників. Ігор Рахманов загинув 5 квітня 2022 року. Коли він надав допомогу пораненим, поруч розірвався снаряд.

Сержант Олександр Плохих. Добровільно взяв участь у таємній операції в оточеному Маріуполі. У складі групи, яка витримала чотири хвилі штурму, особисто знищив 10 російських окупантів. Зазнав поранення, але після лікування продовжив захищати Україну. Торік у червні разом із побратимом знищив штурмову групу та взяв у полон двох окупантів. Під час їх евакуації Олександр Плохих потрапив під артобстріл і загинув.

Старший лейтенант Макар Єрофєєв. Командував розвідувальним взводом і виконував бойові завдання під час оборони Харкова та Чугуєва, відзначився в боях за Куп’янськ, брав участь у захисті Кліщіївки. Під час виходу з району виконання одного із завдань Макар Єрофєєв евакуював пораненого військовослужбовця Іноземного легіону – громадянина Литви, але сам загинув унаслідок вибуху міни.

Лейтенант Сергій Коновал. Захищав Київ і стримував просування окупантів на Запоріжжі та Чернігівщині. У вересні 2022 року під обстрілами евакуював пораненого воїна й тіло загиблого бійця. Рота під його командуванням воювала в Бахмуті та протягом семи місяців утримувала рубежі оборони Серебрянського лісу. Сергій Коновал загинув 6 квітня цього року внаслідок влучання танкового снаряда в бліндаж.

Капітан Віталій Лисиця. Захищав Україну на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Харківщині. Брав безпосередню участь у звільненні, зокрема, Балаклії та Купʼянська. Неподалік Часового Яру механізована рота під його командуванням відбила понад 15 штурмів і знищила 15 російських окупантів. Під час одного з боїв 10 травня цього року Віталій Лисиця загинув.

15 фото Президент наголосив, що саме завдяки таким людям Україна є серед майже 200 незалежних держав світу фото: Офіс президента України

Капітан Назар Набережний. Із березня 2022 року брав участь у боях на Авдіївському напрямку. Підрозділ під його командуванням відбив близько 35 наступів поблизу Авдіївки та 20 наступів біля Новобахмутівки, знищив 13 БМП та три танки Т-64. Особисто воїн ліквідував близько 30 окупантів. 30 січня цього року Назар Набережний зник безвісти поблизу Авдіївки. За кілька місяців його тіло впізнали.

Cолдат Сергій Багнюк. Вогнева група під його командуванням знищила 10 окупантів та БТР-80, пошкодила бронетранспортер, захопила дві БМП та виявила склад з артилерійськими боєприпасами, а він сам знищив 10 окупантів. 9 травня торік під час артобстрілу Сергій Багнюк зазнав несумісного з життям поранення.

фото: Офіс президента України

Старший солдат Андрій Вовк. Брав участь у відсічі російським окупантам у районі Серебрянського лісу: особисто знищував загарбників, а також евакуював поранених побратимів. 1 жовтня минулого року запобіг спробі ворожої ДРГ зайти на позиції його підрозділу та врятував життя 20 українських воїнів. Утім у цьому бою Андрій Вовк загинув унаслідок вогнепального поранення.

Старший лейтенант Денис Бадіка. У перший день повномасштабного вторгнення РФ у складі екіпажу вивів з-під удару п’ять Мі-8 та один Мі-24. Під час бойових вильотів знищував російську техніку та окупантів, а також доправляв боєприпаси та медикаменти на «Азовсталь» і евакуював поранених. Під час одного з таких польотів гелікоптер потрапив під обстріл і його екіпаж прийняв вогонь на себе. Борт зазнав катастрофи, але завдяки цьому три інші гвинтокрили змогли приземлитися на аеродромі й були врятовані життя поранених оборонців «Азовсталі».

Майор Сергій Ткаченко (НГУ). Підрозділи розвідки під його керівництвом штурмували позиції в Серебрянському лісі. Їм вдалося знищити передові спостережні пости, близько двох взводів піхоти та броньовану техніку. Майор особисто ліквідував танк, два БТРи з екіпажами, а також кілька десятків окупантів. Сергій Ткаченко загинув торік 30 липня, коли прикривав відхід побратимів.

Солдат Євгеній Козлов (НГУ). 25 лютого 2022-го першим помітив російську колону поблизу Трьохізбенки на Луганщині та знищив два танки й 10 окупантів. Під час одного з боїв потрапив у полон. Євгенія Козлова вдалося звільнити 2 квітня того ж року, після лікування та реабілітації він повернувся на фронт. З бомбосховищ Сіверськодонецька евакуював близько 50 цивільних, серед яких 11 – діти. Євгеній Козлов загинув 18 серпня 2022 року, коли поряд із його позицією розірвався ворожий снаряд.

Володимир Зеленський також передав відзнаку «Хрест бойових заслуг» рідним військовослужбовців Національної гвардії Андрія Чобану та Дмитра Чіпака.

Старший лейтенант Андрій Чобану торік у липні при спробі прориву українських позицій знищив трьох окупантів. Сам був поранений, але продовжив виконувати бойове завдання. Під час ворожих атак неодноразово розосереджував особовий склад по бойових позиціях, завдяки чому гвардійці відбивали наступ. Під час стримування чергової атаки 31 січня цього року Андрій Чобану загинув.

Лейтенант Дмитро Чіпак торік у грудні під час штурму в районі Серебрянського лісу організував оборону позиції, спланував маневр у фланг ворога та разом із гвардійцями знищив понад 20 окупантів. Неодноразово в боях рятував поранених побратимів, стримував наступи ворога та ліквідував загарбників. Дмитро Чіпак загинув 21 квітня цього року внаслідок поранень, яких він зазнав під час стрілецького бою.

Глава держави вручив «Золоту Зірку» Героя України чотирьом воїнам. Найвищої державної нагороди удостоєні:

Лейтенант Андрій Мелащенко. Торік у листопаді сам спланував і брав безпосередню участь у штурмових діях, завдяки чому вдалося відбити три позиції неподалік Ягідного. У вересні цьогоріч керував штурмовими діями для повернення втрачених позицій на шахті «Південнодонбаська № 3». Унаслідок одного з обстрілів зазнав поранень, але керував боєм до останнього та вийшов із позиції після всіх підлеглих.

Солдат Сергій Мушик. Упродовж 59 діб безперервно перебував на вогневих позиціях поблизу Кліщіївки. Попри чотири поранення та хімічне отруєння відмовився від евакуації й сам надав собі допомогу. Через загибель побратимів тривалий час був на позиції один, але продовжував стежити за ворогом, коригувати вогонь і завдавати втрат. Особисто відбив понад 10 російських штурмів.

Молодший сержант Янош Балла. Із серпня 2023 року відбивав наступи ворога на Харківщині. Особисто знищив щонайменше вісьмох російських піхотинців. Минулої зими повернувся в стрій після поранення. Під час відбиття штурмів знищив дві БМП і зупинив танк Т-72. Крім того, захопив ВОП, збив 2 БпЛА, знищив ДРГ та штурмову групу в повному складі.

Лейтенант Андрій Скібін. Заступник командира роти БпЛА. У 2022–2023 роках на Донеччині коригував вогонь, завдяки чому вдалося знищити й поранити десятки окупантів, уразити склади боєприпасів, ліквідувати три танки Т-72, вісім БМП, пошкодити танки Т-72 і Т-80 та п’ять автомобілів. У квітні цьогоріч виявив і знищив ворожу самохідну гаубицю разом із розрахунком.

Президент відзначив сімох військових «Хрестом бойових заслуг». Нагороду отримали:

Сержант Святослав Колос. Третього квітня 2023 року на посаді командира взводу стримував атаки в Соледарі, з жовтня – поблизу Хромового. Зокрема, протягом восьми годин самостійно доправляв поранених побратимів до точки евакуації. Цьогоріч у травні відбивав атаки на Луганському напрямку. Зайнявши місце пораненого в бою кулеметника, знищив щонайменше вісьмох окупантів.

Молодший сержант Олександр Попович. У серпні минулого року форсував Дніпро в районі Козачих Лагерів. У листопаді в бою знищив пʼятьох окупантів і поранив іще двох. Керував обладнанням понад 1 км окопів та ходів сполучення, кількох опорних пунктів та ВОП, які й зараз є дуже важливими для утримання зайнятих позицій.

Солдат Володимир Войців. Із березня до квітня цього року перебував на території «сірої зони». У бою дістав поранення ніг, сам собі надав допомогу та протягом місяця, маючи невеликий запас їжі, води та боєприпасів, продовжував вести бій. Завдяки цьому ворог не зміг зайняти позицію. Коли оперативна ситуація змінилася, Володимир Войців доповз до суміжного підрозділу, звідки його змогли евакуювати.

Полковник Сергій Косован. Заступник начальника управління підготовки ОК «Схід». Бригада під його командуванням вела бої в Авдіївці проти чотирьох російських бригад. Лише з жовтня 2023-го до січня 2024-го підрозділи бригади знищили та пошкодили 211 одиниць бойової техніки, а також завдали втрат у живій силі, з яких понад 1200 – безповоротні.

Молодший сержант Петро Філюк. Під час наступу російських окупантів у районі Спірного коригував мінометний вогонь по бронетехніці та піхоті, завдяки чому вдалося знищити БМП та шістьох окупантів. Особисто з кулемета знищив трьох російських загарбників та ще двох поранив. У грудні минулого року зазнав численних поранень унаслідок розриву гранати.

Капітан Євген Буга. Командир штурмового батальйону 5-ї ОШБр. Організував діяльність підрозділів аеророзвідки, що дало змогу вчасно виявляти переміщення російських окупантів. Під його керівництвом підрозділи ударних БпЛА уразили понад 130 російських окупантів. Ефективно спланував контрнаступ, завдяки чому вдалося повернути втрачені позиції та знищити 11 ворогів.

Головний сержант Вячеслав Герик. У червні цьогоріч брав участь у формуванні спеціального стрілецького батальйону, який показав один із найкращих результатів серед спецбатальйонів України. Особисто проводив планування штурмової операції із захоплення однієї з позицій поблизу Новосілки на Донеччині.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України із удостоєнням ордена «Золота зірка» сімом українських захисникам, п’ятьом воїнам – посмертно. Про це йдеться в Указах президента №845 – №851/2024. Як зазначається, звання присвоєні «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський розглянув 22 петиції, які стосувалися присвоєння звання Героя України посмертно. З них лише один військовослужбовець отримав цю найвищу державну нагороду. Відповіді опубліковані на сайті електронних петицій 26-27 листопада. Звання Героя України було присвоєно Олексію Слющенку, чемпіону світу з пауерліфтингу, який у перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов на фронт та став розвідником.

Також Володимир Зеленський у День Збройних Сил України присвоїв звання Героя України колишньому меру Умані, молодшому сержанту Олександру Цебрію. Відповідний указ №818/2024 від 6 грудня опублікований на сайті глави держави. Зазначається, що Цебрій удостоєний звання Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.