Зеленський відреагував на жахливу авіакатастрофу в Південній Кореї

Глава української держави висловив щирі співчуття родинам загиблих, народу Кореї та виконувачу обов’язків президента Чхве Сан Моку

Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу в Південній Кореї. Про це він написав у соцмережах.

«Трагічна новина про жахливу авіакатастрофу Jeju Air у міжнародному аеропорту «Муан» в окрузі Муан, Республіка Корея, яка забрала так багато життів. Кожне втрачене життя – це незмірна трагедія», – йдеться в повідомленні.

Зеленський висловив щирі співчуття родинам загиблих, народу Кореї та виконувачу обов’язків президента Чхве Сан Моку від себе особисто та від всього українського народу.

«Ми поділяємо ваше горе та стоїмо пліч-о-пліч із корейським народом у цей скорботний час», – додав він.

Нагадаємо, пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся.

Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.

Внаслідок авіакатастрофи в Південній Корей вже 179 загиблих серед пасажирів і членів екіпажу. Двох вдалося врятувати.