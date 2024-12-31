Перед Новим роком суд зробив подарунок нардепу Бойку

Обранець Юрій Бойко через свого адвоката переконував суд, що немає доступу до партійного офісу після заборони ОПЗЖ

Політику, обраному від проросійської політсили, загрожував символічний штраф

Печерський райсуд Києва визнав винним нардепа і голову комісії з припинення політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка у порушенні подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати. Водночас Феміда не стала застосовувати штраф до політика, оскільки сплили терміни притягнення до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, Бойко не подав до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) звіту партії ОПЗЖ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІ квартал, ІІІ квартал та ІV квартал 2020 року. Це необхідно було зробити з грудня 2023 року до 26 квітня 2024 року через Єдиний державний реєстр звітності політичних партій.

У суді адвокат Бойка просив суд закрити провадження через відсутність складу адміністративного правопорушення. Він переконував: його клієнт не є суб`єктом відповідальності, оскільки діяльність ОПЗЖ заборонена рішенням суду, а тому не потрібно звітувати. Більше того після рішення судів про заборону ОПЗЖ, як стверджує захисник, Бойко втратив доступ до партійного офісу.

Також наполягав захисник, що НАЗК не повідомило Юрія Бойка про дату, час і місце складання адмінпротоколу. Тим самим було порушено право нардепа на захист.

Разом із тим, Феміда розбила всі аргументи адвоката Бойка. Зокрема, суд наголосив: політичні партії, що перебувають у стані ліквідації/припинення, мають подавати звіти за відповідні періоди до дати ліквідації або припинення своєї діяльності.

Що стосується закидів адвоката про начебто не повідомлення політика про складання адмінпротоколу, то суд зазначив: НАЗК двічі викликало Бойка для надання пояснень. Однак він проігнорував запрошення. Пізніше Національне агентство з питань запобігання корупції надіслало нардепу поштою матеріали про притягнення його до адмінвідповідальності.

У цілому, суд дійшов висновків про доведену вину обранця Бойка. Проте справу довелося закрити, бо матеріали справи було передано суду «з пропуском встановленого строку для притягнення особи до адміністративної відповідальності».

Нагадаємо, що стаття 212-21 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру») передбачає покарання від 5,1 тис. грн до 6,8 тис. грн штрафу.

Станом на початок зими НАЗК оформило 308 адміністративних протоколів на 143 голів партій за неподання звітів за період з 2020-го по II квартал 2024 року.

Як повідомляв «Главком», за неподання партійних звітів суди оштрафували на 5,1 тис. грн голову Всеукраїнської політичної партії «Братство» Дмитра Корчинського і лідерку нині забороненої в Україні Прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко.