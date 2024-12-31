Єрмак заявив про позитивні новини на Курщині

Опубліковано


Єрмак зробив заяву щодо операції ЗСУ на Курщині

фото з відкритих джерел

Єрмак показав фото українських військових, які встановили ялинку у Суджі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що у Курській області є позитивні новини від українських захисників. Відповідну заяву він написав в Telegram.

Андрій Єрмак показав фото українських військових, які встановили ялинку у Суджі. Він підписав знімок так: «Суджа. На Курщині, між іншим, від нашої армії є позитивні новини».

ЗСУ встановили ялинку у Суджі

ЗСУ встановили ялинку у Суджі

фото: Східний

Нагадаємо, що нещодавно Збройні сили України відкинули росіян у Кругленькому, що на Курщині.

Як повідомлялося, якщо ЗСУ вийдуть з Курської області, де зараз ведуться бойові дії, то російські війська підуть за ними на територію України. Ворог буде мати більші шанси та зможе швидше просуватись, якщо відбудеться послаблення угрупування на Курщині. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (2014−2019 роки) генерал Віктор Муженко.

Читайте також:

Пов'язані новини

Названо фракцію Ради, депутати якої отримали найбільше підозр від правоохоронців

  • 12 Грудня, 2024
  • 0

Дев’яте скликання Верховної Ради стало першим офіційно «доторканним» фото з відкритих джерел Усього 33 народних депутатів підозрюють у корупційних порушеннях Пів сотні народних депутатів IX […]

Крипто-лісова мафія, або Клан “смотрящих” з Рави-Руської

Даний аналітичний матеріал засновано на інформаційних публікаціях та журналістських розслідуваннях провідних українських видань, а також на офіційних відповідях та повідомленнях Департаменту безпеки держпідприємства “Ліси України”, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції та структурних підрозділів Генеральної […]