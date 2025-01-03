Кабмін звільнив заступника міністра ветеранів Бортнікова

Бортніков обіймав посаду заступника міністра у справах ветеранів із серпня 2024 року

Кабінет Міністрів звільнив Павла Бортнікова з посади заступника міністра у справах ветеранів України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Згідно з розпорядженням №1 від 3 січня, уряд звільнив Павла Бортнікова з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації згідно з абзацом першим частини другої статті 9 закону «Про центральні органи виконавчої влади» (за поданням прем’єр-міністра відповідно до пропозицій відповідного міністра).

Бортніков обіймав посаду заступника міністра у справах ветеранів із серпня 2024 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив Юлію Кіріллову заступником міністра у справах ветеранів України. Кіріллова до призначення заступником міністра виконувала обов’язки виконавчого директора Українського ветеранського фонду Мінветеранів (з липня 2024 року).

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс до зміни переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами. Про це йдеться в указі президента №676/2024. Так, президент дав змогу обіймати військовослужбовцям посади в Міністерстві ветеранів. Зокрема, посади як перший заступник міністра і заступник можуть обійняти військовослужбовці зі званням полковник.