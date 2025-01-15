Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні

Народні депутати проголосували за законопроєкти №12404 і 12405

Сьогодні, 15 січня, Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що народні депутати проголосували за законопроєкти №12404 і 12405, які були зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським. «За» віддали свої голоси 315 народних депутатів.

Железняк наголосив, що вже 14 раз Рада ухвалює рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Таким чином, вони діятимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

Тепер відповідні документи має підписати глава держави.

Зауважимо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.