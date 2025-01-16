Чи зупинить Трамп війну? Герой України звернувся до українців

Ігор Кондратевич: «Дико і смішно одночасно, що така велика кількість людей сподівається на одну людину»

Війна України та Росії триває вже більше 300 років, і є глобальним конфліктом, який не можна вирішити швидко. Саме тому довіри у цьому питанні до Трампа – небагато, вважає професійний військовий, який брав участь у звільненні Херсона, Герой України Ігор Кондратевич в інтервʼю «Главкому».

Військовий розповів, що на фоні світового ажіотажу навколо Трампа інколи навіть жартує: «Трамп прийде – порядок наведе».

«Ось так. Насправді це для мене якось дико і смішно одночасно, що така велика кількість людей сподівається на одну людину, що вона прийде і зможе вирішити такий глобальний конфлікт, який триває, по суті, 300 років. Бо ми з москалями саме стільки воюємо. І він одним помахом руки вирішить усі наші проблеми з ними? Я у це не вірю», – наголосив Герой України.

Кондратевич пояснив, що в України впродовж всіх років незалежності люди обирали нових президентів, сподіваючись, що «новий буде кращий за попереднього, але потім розчаровувалися». Військовий зауважив, що потрібно починати самому змінювати життя, щоби зміни і справді були, а не сподіватися на «якогось політика, тим паче іноземного».

Також Герой України прокоментував, що особисто для нього означатиме перемога. За його словами, – це дуже складне і тяжке питання.

«Перемога буде, по суті, днем жалоби. Багато козаків, царство їм небесне, вже ніколи не повернуться з війни додому живими. Я вважаю, що ніхто не має морального права пити шампанське, кричати у повний голос що от ми щось там перемогли. Адже ми втратили і втрачаємо кожен день найцінніше – людей, золотий фонд нашої нації», – наголосив Кондратевич.

Водночас військовий переконаний, що завершення війни відбудеться не завдяки діям винятково на полі бою, а цьому передуватиме ряд подій глобального характеру. Для України головне – стійкість на полі бою і «утримування того, що є».

«Слід стабілізувати лінію фронту і далі тримати, максимально намагатися знищувати ворожу техніку і особовий склад противника. Росіяни за будь-яких розкладів довго і у великих обсягах не зможуть відновлювати ту кількість танків, БТРів, які вони втратили. Складно їм і піхоту відновлювати. Бо піхотинець – це навчений військовий, а у них з цим деградація відбувається. Завершення війни буде нелінійним, бо ситуація не стала», – підкреслив Герой України.

Кондратевич додав, що не менш важливою є поява на болі бою українських дронів, ракет. До того ж, є ймовірність того, що у Росії спалахнуть локальні конфлікти, підсумував військовий.

Нагадаємо, війна Росії проти України не закінчиться у 2025 році. Таку думку висловив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак в інтерв’ю «Главкому». Грицак підкреслив, що Україна не зможе самостійно вийти з «зони небезпеки», у якій вона перебуває. На його думку, єдиним реальним виходом є вступ до Європейського Союзу та НАТО.

До слова, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним «дуже швидко» після його інавгурації 20 січня.