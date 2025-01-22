Новий держсекретар США пояснив, як адміністрація Трампа бачить завершення війни в Україні

Рубіо зауважив, що «кожен повинен бути дуже щасливим», що президентом США обрали Трампа, який хоче «сприяти миру в світі і покласти край конфліктам»

«Ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність»

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що метою адміністрації Трампа є завершення війни в Україні так, щоб не почалась нова війна. Про це він сказав у інтерв’ю СBS Mornings.

Так, Рубіо наголосив, що Україна платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, «за людей і життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном».

«Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися. Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність» , – заявив Рубіо.

Новий держсекретар США додав, що «кожен повинен бути дуже щасливим», що президентом США обрали Дональда Трампа, який хоче «сприяти миру в світі і покласти край цим конфліктам».

Раніше Марко Рубіо заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення російсько-української війни. Водночас він вважає, що кожній стороні доведеться поступитися чимось.

Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив кандидатуру Марко Рубіо на посаду державного секретаря США. Голосування відбулося за кілька годин після того, як Дональд Трамп склав присягу президента.

Також Марко Рубіо заявляв, що Україна не зможе витіснити російські війська зі своєї території, тому Києву доведеться піти на поступки так само як і Москві. Рубіо наголосив, що війна стала «затяжною» та «зайшла в глухий кут». Він повторив слова Трампа, що це війна «на вимирання».

За словами Рубіо, офіційна позиція Сполучених Штатів має полягати в тому, щоб покласти кінець війні. Він вважає, що Росія не може захопити всю Україну, але й водночас «нереально вірити, що в якийсь спосіб держава розміром з Україну завдасть поразки Російській Федерації».