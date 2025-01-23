Гранти, космічні надбавки і службова Toyota: Вагіна з Міндовкілля запідозрили в конфлікті інтересів

Використання службової іномарки в особистих цілях, “зникнення” важливих документів, космічні надбавки і премії наближеним інспекторам, а також імовірні зловживання під час засвоєння грантових коштів у сумі 40 млн грн. У ході роботи заступником голови Держекоінспекції Київщини та радником Міністра Андрій Вагін встиг “засвітитись” у низці корупційних скандалів. Та чи стане така токсична репутація перешкодою для нового кар’єрного стрибка?

За інсайдерською інформацією, Вагін готується очолити ДЕІ України. Як стверджують поінформовані джерела, експрацівник інспекції та радник Міністра захисту довкілля наразі розглядається на посаду голови Державної екологічної інспекції України. І це – попри неоднозначну репутацію, яку він здобув на попередніх місцях роботи.

Так, працюючи радником Міністра захисту довкілля Вагін, за даними інсайдерів, був залучений до проєкту модернізації лабораторного обладнання для підрозділів ДЕІ. Проєкт фінансувався міжнародними партнерами та передбачав використання 40 мільйонів євро на першому етапі. Однак, як можна припустити з наявної інформації, закупівлі обладнання проводились із серйозними порушеннями.

Зокрема, за інформацією з відкритих джерел, Вагін брав участь у створенні умов, які забезпечували перемогу у тендерах виключно визначеним заздалегідь постачальникам. Це унеможливлювало конкуренцію та створювало ризики непрозорого використання коштів. З цього випливає, що такі дії можуть свідчити про корупційну змову на користь окремих виробників.

Крім того, під час роботи в керівному складі ДЕІ Столичного округу, Андрій Вагін неодноразово ставав фігурантом корупційних скандалів. Зокрема, під його керівництвом були виявлені факти отримання неправомірної вигоди інспекторами, наближеними до Вагіна. Їм нараховували завищені надбавки, які досягали 940%, у той час як звичайні інспектори отримували до 20%.

Крім того, Вагіна запідозрили у використанні службового автомобіля Toyota RAV4 у власних цілях. У результаті таких дій було виявлено недостачу пального у кількості понад 1 500 літрів.

Зауважимо, за даними декларації, Андрій Вагін володіє половиною квартири у Києві; ще одна квартира, якою він користується, належить Наталії Вагіній (населений пункт не вказаний). Чиновник також має у власності земельну ділянку на 1200 квадратів (місцевість також не вказана). Він також декларує нежитлову будівлю і ще одну Toyota (цього разу Camry 2013 рок), записані на співмешканку – Тетяну Білогурову.

За попередній рік Вагін офіційно отримав у ДЕІ лише 159 тис. грн зарплати, однак готівкою пара зберігає понад 100 тисяч доларів і 400 тисяч гривень.

На засадах конфіденційності колишні підлеглі Вагіна також вказують на ймовірні проблеми з документообігом під час його роботи: дивним чином були «втрачені» важливі електронні та паперові документи, що ускладнювало контроль за діяльністю підрозділу.

Виходячи з цієї інформації, перевіркою можливих порушень ДЕІ Столичного округу часів каденції Андрія Володимировича мали б зайнятись компетентні правоохоронні органи, а на рівні Уряду доцільно було б призупинити процес призначення Вагіна до завершення всіх перевірок. Адже призначення людини з сумнівною репутацією на посаду голови Держекоінспекції може негативно вплинути на боротьбу з корупцією та викликати нову хвилю недовіри до державних інституцій.

Ситуація навколо Андрія Вагіна піднімає важливі питання прозорості та ефективності кадрових рішень на урядовому рівні. Суспільство очікує від влади чітких сигналів і дій у напрямку забезпечення прозорості та боротьби з корупцією.