Президентка Молдови їде до Києва у день народження Зеленського

Санду та Зеленський сьогодні обговорять безпеку, енергетику, інфраструктуру, торгівлю та взаємну підтримку на шляху до ЄС
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Майя Санду сьогодні зустрінеться з Володимиром Зеленським
Очільниця Молдови Майя Санду вирушила з візитом до України. Про це вона повідомила у соцмережах.
Санду наголосила, що їде до Києва, щоб показати те, що Молдова підтримує Україну.
«Сьогодні я їду до Києва з повідомленням про те, що Молдова продовжує підтримувати Україну. Майже три роки вони захищали свою країну, свої родини та майбутнє своїх дітей. Мужність українців також захищає мир у Республіці Молдова, за що ми їм дуже вдячні», – йдеться в повідомленні.
Президентка зазначила, що на сьогодні заплановані переговори з Володимиром Зеленським.
«Ми обговоримо безпеку, енергетику, інфраструктуру, торгівлю та взаємну підтримку на шляху до ЄС. Молдова залишається надійним сусідом», – додала вона.
Зазначимо, що у цей день президент України Володимир Зеленський відзначає своє 47-річчя.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року Майя Санду знову перемогла на виборах президента.
На виборах Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.
Раніше повідомлялось, що перемога Санду відповідає інтересам України, бо Росія «не відкриє шлях на Придністров‘я» з військової точки зору.
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