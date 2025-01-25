Зеленський назвав можливих учасників мирних переговорів із Росією

Президент поки що не може чітко сказати, яка буде структура переговорного процесу

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що у майбутніх мирних переговорах візьмуть участь Україна, США, країни Європи та Росія. Про це він заявив 25 січня на брифінгу за підсумками зустрічі й президенткою Молдови Маєю Санду.

«А який буде майданчик щодо перемовин? Я дуже надіюсь, що буде Україна, Америка, Європа і рускі. Я б дуже хотів, щоб європейський голос також був, для нас це важливо, бо ми будемо членами ЄС, але я не можу сьогодні чітко сказати, яка буде структура переговорного процесу, бо ми ще не маємо спільного плану», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, президент відреагував на нібито зупинку новою адміністрацією США зовнішньої допомоги на 90 днів. Раніше ержавний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів.

Джерело Reuters в агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) повідомляє, що скорочення програм іноземної допомоги зачепить і Україну.

Зазначається, що офіційні особи, відповідальні за проєкти в Україні, отримали вказівку припинити роботу. Серед заморожених проєктів – спрямовані на підтримку шкіл і на вакцинацію дітей.

Водночас журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш з посиланням на джерела у Пентагоні стверджує, що цей указ не стосується військової підтримки України.

Як відомо, президентка Молдови прибула до Києва у день народження Зеленського.