Локалізація – двигун економіки під час війни чи нова корупційна схема?

Війна завдала нищівного удару по українській економіці, вона витягнула на поверхню критичну потребу: країні конче необхідні власні потужності, здатні забезпечити стабільні ланцюги виробництва й постачань, а також прозорі механізми їхньої підтримки. Серед інструментів, покликаних розкрутити «маховик» національного виробництва, – локалізація, що передбачає преференції для українських товарів і послуг у державних закупівлях та залучення місцевих виробників до ключових ланцюгів постачання.

Починаючи з 2022 року, обов’язковий рівень локалізації товарів поступово зростає: від 10% у 2022 році до 35% у 2027 році. З 2028 року і до завершення 10-річного строку дії відповідного положення рівень локалізації становитиме 40%. Це не лише допоможе втримати економіку «на плаву», а й закладе підґрунтя для зростання та розвитку суміжних галузей (машинобудування, логістики, ІТ та ін.), посилюючи внутрішній ринок і створюючи робочі місця.

У теорії все виглядає ідеально: держава купує товари та послуги у вітчизняних компаній, ті збільшують обсяги виробництва, розширюють штат, повертаючи частину коштів до бюджету через податки. Однак на практиці все не так оптимістично.

Згідно з даними моніторингу CMD Ukraine, у листопаді в системі “Прозорро” було оприлюднено інформацію про 807 закупівель товарів машинобудування на суму 7,5 млрд грн, на які поширюється вимога локалізації. Порушення цієї вимоги було виявлено у 228 тендерах, що становить 28,3%.