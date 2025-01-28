Петиція з вимогою санкцій для Портнова. Кабмін дав відповідь

«Петиція не містить обставин, які могли б стати підставою для запровадження санкцій згідно із законодавством»

Денис Шмигаль у відповіді на петицію, яка набрала необхідну кількість підписів, щодо винесення на розгляд РНБО пропозиції про запровадження персональних санкцій проти Андрія Портнова, заявив, що наразі немає підстав для їх застосування. Про це йдеться на сайті петицій Кабінету міністрів України.

Зазначається, що за підсумками опрацювання доручення Мінекономіки дійшло висновку, що петиція не містить обставин, які могли б стати підставою для запровадження санкцій згідно із законодавством.

Денис Шмигаль також зауважив, що рішення США щодо введення санкцій не є юридичною підставою для їх застосування з боку РНБО.

Шмигаль зазначив, що петиція не містить відомостей, що свідчать про терористичну діяльність А. В. Портнова у значенні терміна «терористична діяльність» згідно зі статтею 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», що можуть розглядатися як підстави для застосування санкцій згідно із Законом.

Прем’єр-міністр додав, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, кожна особа, яка має інформацію, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, має право звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою.

Нагадаємо, петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом застосувати санкції РНБО проти ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова зібрала необхідні 25 тис. підписів. Авторкою петиції є керівниця відділу розслідувань Hromadske.ua Ярослава Вольвач.

Що відомо про Портнова?

Громадська ініціатива «Голка» нагадує, що Андрій Портнов за часів Віктора Януковича лобіював та підтримував чинний закон «Про адвокатуру». Адвокатура є частиною системи правосуддя і від цієї спільноти залежить якість роботи трьох гілок влади – судової, виконавчої та законодавчої.

Саме цей закон запровадив монополію Національної асоціації адвокатів України: всі адвокати мають бути членами цієї Асоціації. Організацію з того часу незмінно очолює соратниця Віктора Медведчука – Лідія Ізовітова.

Проте, попри вимогу у звіті Єврокомісії профільний комітет Верховної Ради, який очолює Денис Маслов («Слуга народу») за всі шість років роботи парламенту так і не демонополізував адвокатуру.

Рівно рік тому Конституційний Суд розпочав розгляд скарги адвоката В’ячеслава Плескача, який доводить неконституційність вимоги для адвокатів бути безальтернативно членом однієї асоціації.

Керівництво Асоціації неодноразово тисло на тих адвокатів, які пішли служити в ЗСУ, вибачалося перед суддями за дії адвокатів майданівців, не реагувало належним чином на дії частини адвокатів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях і брали участь у тортурах.

Раніше Данілов назвав причину, яому РНБО зволікає з санкціями щодо Портнова.