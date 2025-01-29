«Хочете, анекдот розповім?» Буданов відреагував на чутки про його «заяву» щодо України

Ще раніше Головне управління розвідки спростувало інформацію про начебто цитату голови відомства Кирила Буданова з закритого засідання Верховної Ради

Наприкінці січня Буданов буцімто заявив, що після літа «можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України»

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вперше прокоментував нещодавні розмови стосовно нібито його «заяви» про загрозу для існування України. Відповідне відео опублікував журналіст Сергій Грішин.

Як раніше написала «Українська правда», Буданов буцімто заявив: якщо до літа не відбудеться серйозних переговорів стосовно закінчення війни, то «далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України».

Спершу заяву спростувала воєнна розвідка, а 29 січня Буданов сам прокоментував такі чутки.

На відео голова ГУР спершу нагадав, що на подібні розмови вже дала офіційний коментар розвідка, однак згодом наголосив, що і сам має що сказати із цього приводу. Так, військовий вирішив розповісти, за його словами, «старий всім відомий анекдот».

«Сидять дві бабки біля подвірʼя, одна іншій каже: он дивись, пішла, а донька в неї шльондра. Інша каже: так у неї ж син. Та відповідає: ну нехай всім тепер розповідає, що це не так. Це моя відповідь, дякую», – заявив Буданов.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов вперше прокоментував нещодавні розмови стосовно нібито його «заяви» про загрозу існування України pic.twitter.com/iAczbZJdOc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 29, 2025

Нагадаємо, головне управління розвідки спростувало інформацію про начебто цитату голови відомства Кирила Буданова з закритого засідання Верховної Ради. На тлі цієї та іншої інформації, опублікованої, зокрема іноземними ЗМІ, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що ніякі оприлюднені дані про нібито строки та дати завершення війни в Україні не відповідають дійсності.

Воєнна розвідка відразу повідомила, що інформація не відповідає дійсності, наголосивши, що війна досі триває, а інформаційний вимір – також має критично важливе значення.

Також очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов відреагував на чутки про начебто його можливе звільнення, які останнім часом дедалі активні почали з’являтися в інформаційному просторі. Подібні заяви глава ГУР назвав «черговим вкидом» з метою дестабілізації країни.