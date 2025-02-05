Зеленський розказав, на що він готовий піти заради миру

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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю британському журналісту

скриншот з відео

Зеленський: Я готовий сидіти навпроти Путіна за столом переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сидіти навпроти російського диктатора Путіна за столом переговорів, якщо це буде єдина конфігурація для досягнення миру в Україні. Про це глава української держави розповів в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Морган запитав у Зеленського, якщо буде запланований саміт миру, де буде присутній Путін, то як президент буде себе почувати сидячи навпроти диктатора за столом переговорів. Журналіст також уточнив, чи зміг би Зеленський все ж сісти за стіл переговорів з Путіним.

«Якщо це буде єдина схема, в якій ми зможемо принести мир громадянам України і не втратити людей, безумовно, ми погодимось на зустріч. Немає значення, як я ставлюсь до нього (ред. – Путіна). Я вважаю його ворогом. І думаю, що він також вважає мене ворогом», – наголосив Зеленський.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів. Зокрема, з Україною, Росією та іншими сторонами. 

До слова, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бачить нічого незвичайного у погрозах президента США Дональда Трампа запровадити проти РФ санкції у разі, якщо не вдасться досягти угоди щодо України. 

Російський диктатор Володимир Путін боїться прямих переговорів з Україною. Бо вважає, що це означає його програш. Про це інтерв’ю для Associated Press заявив президент України Володимир Зеленський.

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