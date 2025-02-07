Україна співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом попри санкції США

Трамп підписав санкційний указ через розслідування суду про американців та їх союзників

Україна переконана, що Міжнародний кримінальний суд продовжить роботу після американських обмежень

Україна продовжить працювати з Міжнародним кримінальним судом, щоб справи про притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців просувалися. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

За словами речника, Україна переконана, що Міжнародний кримінальний суд продовжить роботу після запровадження президентом США санкцій. Посадовець зазначив, що відносини США і Міжнародного кримінального суду «мають довгу історію».

«Ми переконані, що Міжнародний кримінальний суд продовжить виконувати важливі функції у кейсі України, а саме притягнення російських злочинців до відповідальності. Я думаю, що американські рішення не пов’язані з українським контекстом, і ми сподіваємося, що вони не вплинуть на можливість суду досягти справедливості і правосуддя для жертв російської агресії», – сказав речник МЗС.

Тихий зазначив, що Міжнародний кримінальний суд є важливим інструментом у досягненні цілей України.

«Ми також переконані, що потрібно більше ордерів на арешт від Міжнародного кримінального суду у справах проти російських злочинців, проти тих, хто вчиняє страти українських військовополонених, займається депортацією дітей, вчиняє воєнні злочини, обстрілює цивільних людей. Багато роботи попереду, ми переконані, що ця робота триватиме», – каже він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду через розслідування щодо американців та їх союзників.

Як повідомлялося, указ американського президента передбачає фінансові та візові обмеження для посадовців суд та членів їхніх сімей, які беруть участь у розслідуваннях проти громадян США та союзників Вашингтона, зокрема Ізраїлю.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Натомість члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни. Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

До слова, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц раніше пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду.