«Наступні тижні будуть насиченими у дипломатії». Зеленський зробив заяву

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Як зазначив президент, зустрічі та переговори відбуватимуться «на рівні команд»

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Очільник України: «Міцний і тривалий мир має стати ближчим»

Наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, плануються зустрічі та переговори «на рівні команд».

«Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим», – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп незабаром може зустрітися з главою України Володимиром Зеленським. Переговори, ймовірно, відбудуться у Вашингтоні.

Трамп планує поговорити із Зеленським про закінчення війни та рідкісноземельні метали в Україні в обмін на підтримку США. Відповідаючи про можливу зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, американський президент вкотре нагадав про «гарні відносини» з очільником Кремля.

До слова, українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа.

Як повідомлялося, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним. 

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