Пентагон повідомив, коли відбудеться наступний «Рамштайн»

Опубліковано


Контактна група з питань оборони України була створена США у 2022 році

фото з відкритих джерел

Наступна зустріч у форматі «Рамштайн», ймовірно, відбудеться 12 лютого

Зустріч у форматі «Рамштайн» уже з новим очільником Пентагону Пітом Геґсетом відбудеться наступного тижня. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Зазначається, що під час заходу Геґсет підтвердить прихильність Трампа закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом. 

Очікується, що політик також наголосить на необхідності посилення європейського лідерства в питаннях допомоги Україні в галузі безпеки.

Зустріч у форматі «Рамштайн» – це засідання Контактної групи з питань оборони України, яка була створена США у 2022 році. Ці зустрічі проходили під головуванням США та об’єднують міністрів оборони і представників десятків країн-партнерів, які надають військову допомогу Україні. Першу таку зустріч провели на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

Під час зустрічей посадовці обговорюють поставки зброї, боєприпасів і техніки для ЗСУ, військові навчання українських солдатів та довгострокову підтримку оборони України.

Раніше повідомлялося, що зустріч у форматі «Рамштайн», ймовірно, відбудеться 12 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Її очолить Велика Британія.

До слова, під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на $2 млрд.

Читайте також:

Пов'язані новини

Термін приватизації земельних паїв продовжено: деталі закону

Якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився […]

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, Зеленський провів засідання Ставки. Головне за 23 грудня

  • 24 Грудня, 2024
  • 0

Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії фото з відкритих джерел (ілюстративне) На Ставці обговорили роботу із Сирією після падіння режиму Башара […]

Росія впаде через вісім місяців. Радник Банкової здивував прогнозом

  • 22 Січня, 2025
  • 0

Подоляк: Треба жорсткіше відноситись до участі Росії у глобальній фінансовій системі та у глобальній енергетичній системі фото з відкритих джерел Подоляк відразу зауважив, що його […]