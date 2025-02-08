Залужний розповів про найбільше досягнення за рік

8 лютого 2024 року Залужного було звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ

Сьогодні, 8 лютого, минає рівно рік, як президент України Володимир Зеленський підписав указ № 59/2024 про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Тепер ексголовнокомандувач займає посаду посла України у Великій Британії. На своїй сторінці у соцмережах Залужний назвав головне досягнення цього року.

«Рівно рік. Дякую сімʼї і друзям, що підтримали. Дякую Збройним силами України, що загартували. Я не змінився і не зламався. Це моє саме головне досягнення цього важкого року. І так, я згоден, наступний буде ще важчим. Але … нам все також не соромно», – йдеться в повідомленні.

Валерій Залужний у 2007 році був призначений на посаду начальника штабу – першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові. 2009 року був призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади. Командував нею до 2012 року. У 2017 році – начальник штабу – перший заступник командувача військ Оперативного командування «Захід». 23 серпня 2017 року отримав нове звання генерал-майора. У 2018 році начальник Об’єднаного оперативного штабу ЗС України – перший заступник командувача Об’єднаних сил. 2019 року був призначений командувачем Оперативного командування «Північ». 27 липня 2021 року президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчака. Наступного дня був введений до складу Ради національної безпеки і оборони України. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну проявив ефективність в командуванні Збройними силами України на фронті проти російських військових, що детально аналізують вітчизняні та закордонні експерти, зокрема, у журналі Time. 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time. 16 грудня 2023 року захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії.

Нагадаємо, екскомандувач ЗСУ, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний випустив свою першу книгу під назвою «Моя війна».

Раніше, 22 серпня 2024 року, у продаж надійшла перша книга про ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Залізний генерал. Уроки людяності». Її авторка – колишня радниця головнокомандувача ЗСУ зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська. Книга частково відкриває завісу над тим, що нового можна дізнатися про самого Валерія Залужного, його погляди на життя, війну та політику.

В інтерв’ю «Главкому» Людмила Долгоновська розповіла, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вносив мінімальні правки до книги про нього, однак не повідомив авторці, чи сподобався йому рукопис.