Зеленський пояснив, якою він бачить угоду з США про корисні копалини

«Україна не віддаватиме всі дорогоцінні ресурси, лише пропонує партнерство»

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю для Reuters, в якому заявив, що Україна готова до співпраці зі Сполученими Штатами Америки заради безпеки.

За його словами, Україна не віддаватиме свої дорогоцінні ресурси, такі як: уран, титанові й марганцеві руди, рідкісноземельні елементи, літій, природний газ, а пропонує взаємовигідне партнерство для спільного розвитку країн. Відомо, що наша країна володіє одними з найбільших у Європі запасами стратегічних ресурсів.

«Американці допомогли найбільше, тому американці мають отримати найбільше. Вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом», – пояснив президент

Зеленський каже: «Захист України означає також захист цих ресурсів. Того, що може зміцнити нашу державу й наших партнерів або Росію та її спільників».

«Якщо ми говоримо про угоду, то давайте домовимось, ми тільки за це», – додав президент та наголосив на необхідності гарантій безпеки України з боку союзників у рамках будь-якого врегулювання.

Також український лідер нагадав, що 20% мінеральних ресурсів України, у тому числі близько половини її родовищ рідкоземельних елементів, перебувають під російською окупацією.

Рідкісноземельні елементи важливі у виробництві високоефективних магнітів, електродвигунів і побутової електроніки. Зеленський сказав, що Москва може відкрити ці ресурси для своїх союзників Північної Кореї та Ірану, обох заклятих ворогів США.

Крім того, глава української держави повідомив, що Україна та США обговорюють ідею використання величезних українських підземних сховищ газу для зберігання американського зрідженого газу.

Повна версія інтервʼю буде опублікована завтра, 8 лютого.

До слова, Володимир Зеленський раніше заявляв, що наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, і буде зроблено все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним.

До того ж, президент США Дональд Трамп незабаром може зустрітися з главою України Володимиром Зеленським. Переговори, ймовірно, відбудуться у Вашингтоні.