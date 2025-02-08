Зеленський призначив нового представника України в Дунайській комісії

Федір Шандор – професор Ужгородського національного університету (УжНУ) та військовий – молодшим сержант ЗСУ. В університеті Шандор – завідувач кафедри соціології та соціальної роботи, доктор філософських наук, професор. Є членом-кореспондентом закордонної Академії наук Угорщини, членом-кореспондентом Академії політичних наук України. У ЗВО він працює понад 20 років.

Також Шандор розвиває туризм. Він є президентом Закарпатської туристичної організації, створив культурно-туристичну ідею з мініскульптурами Закарпаття і проєкт «Книга рекордів Закарпаття». Пише краєзнавчу літературу, до війни організовував Ужгородську регату – щорічний сплав річкою Уж.

У 2023 році нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест» і бригадною відзнакою 101 ОБ ТрО.

Шандор пішов на фронт добровільно. Саме він уславився як професор з окопу. Фото, на якому він читає лекції студентам у перерві між чергуваннями, облетіло світ.