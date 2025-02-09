Зеленський відповів, чи зможе Україна повернути окуповані Крим та Донбас

Президент завив, що «все повернеться», коли Росія ослабне

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для британського мовника ITV News висловив упевненість у тому, що український прапор знову замайорить у Севастополі, Маріуполі та Донецьку.

Зеленський зазначив, що важливо розуміти, хто є жертвою, а хто – агресором у конфлікті. За його словами навіть країни, які «передусім до війни, були на боці повністю Росії», та мають міцні зв’язки з державою-агресором погоджуються, що анексія Криму і захоплення сходу України є порушенням міжнародного права.

«Який би міцний союз не будував би Путін з іншими, такими як Іран, Північна Корея, який би економічний союз він не будував з Китаєм, з деякими арабськими державами, які б політичні відносини у нього не було, з деякими представниками Латинської Америки все це будується на вигідних речах для тих чи інших держав. Допоки Путін може впливати на них шантажем, зброєю, грошима. І це говорить, що на цих речах не можна будувати сталі відносини, можна будувати тимчасовий вплив. Так, на жаль, він може бути ні рік, ні два, може бути десять років», – зазначив президент.

За словами Зеленського, коли Росія ослабне, все повернеться.

«Суверенітет порушила Росія. І тому в момент, коли Росія буде слабкою, а вона буде, безумовно, в цей момент все повернеться. Наше завдання, щоб все повернулося. Чим раніше, тим краще. І повернулася дипломатично. Тому що, безумовно, втрати людей це їх земля, тобто люди, важливіше за все. Втрати людей це дуже болісно», – зазначив глава держави.

Раніше Зеленський відповів, чи закінчиться війна в 2025 році.

Також радник Трампа заявив, що після війни Крим залишиться у росіян. Майкл Волц вважає, що війна в Україні повинна закінчитися дипломатичними переговорами, але нереалістично очікувати, що росіян вдасться вигнати з усіх окупованих територій.