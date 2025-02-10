Український посол підтвердив підготовку до початку ексгумації жертв Волинської трагедії

Перші ексгумаційні роботи відбуватимуться в Пужниках

Ексгумація жертв Волинської трагедії почнеться навесні. Роботи буде проведено у першу чергу там, де вже є дозвіл. Про це заявив посол України у Польщі Василь Боднар в коментарі TVN24.

Дипломат підтвердив, що роботи з ексгумації у Пужниках, що на Тернопільщині, розпочнуться вже цієї весни.

«Ми плануємо провести ексгумацію жертв Волинської трагедії навесні у першому місці, на яке вже отримано дозвіл, тобто у Пужниках. Зараз ми також працюємо над тим, щоб прийняти рішення щодо всіх інших місць на українській та польській території», – пояснив посол.

Також Боднар вказав, що польська сторона вже знайшла українську компанію, яка виконуватиме відповідні роботи з ексгумації.

«Ця співпраця розвивається з українською установою, вона отримала всі дозволи, і коли бригади виїдуть разом, почнуть копати, тоді громада дізнається, і ми оголосимо про це через міністрів у справах культури», – додав він.

Окрім того, посол зазначив, що Україна частково фінансуватиме ексгумаційні роботи, в основному забезпеченням займатиметься ж польська сторона.

Як відомо, Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків жертв історичних конфліктів. Згодом стало відомо, що у квітні на території Тернопільської області розпочнеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «прорив» щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії і додав, що вже є рішення. У грудні минулого року Туск казав, що Варшава та Київ досягли «очевидно прогресу» у питаннях історичних розбіжностей між двома країнами.

До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не дозволить використовувати питання Волинської трагедії у політичних іграх.