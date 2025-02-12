Непередбачуваність Трампа стане поразкою для Путіна – британський полковник

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Президент РФ Володимир Путін й президент США Дональд Трамп

фото з відкритих джерел

Полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем в інтерв’ю 24 Каналу наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не любить непередбачуваності, йому не подобається, щоб на нього впливали та диктували правила.

Британський полковник у відстравці Філіп Інґрем

Британський полковник у відстравці Філіп Інґрем

фото з відкритих джерел

Водночас британський полковник називає президента США Дональда Трампа абсолютно непередбачуваним. І ця непередбачуваність, потужна позиція без будь-яких зобов’язань дійсно є поганими новинами для російського диктатора Путіна.

Оскільки Путін хотів би, щоб його співробітники КДБ все наперед передбачили. Бо сам ж він не любить непередбачуваності, йому не подобається, щоб на нього впливали та диктували.

Інґрем каже, що раніше було чітко зрозуміло, що було щось особливе між Трампом і Путіним. У нього була потенційна загроза для Трампа: «Ми не знаємо точно, що саме. Проте, здається, це розвіялося або зникло, або Трамп дійшов до того, що йому все одно».

«Трамп просто збирається знущатися з Путіна, який є хуліганом. Коли ви зберете двох хуліганів разом – це переросте в бійку, поки один з хуліганів не буде змушений здатися і піти. Думаю, Трамп тут у сильнішій позиції, тому це не дуже хороша новина для Путіна», – підкреслив полковник.

Також полковник наголосив, що США стають потужнішими в усьому світі. За його словами, 46-й президент США Джо Байден був передбачуваним, він нічого не робив, щось пропускав. Він завжди знаходив рішення, яке нікого не засмучувало в управлінні справами.

А Трамп – руйнівник.

«Він був руйнівником у бізнесі, був руйнівником, коли був президентом п’ять років тому. Зараз він набагато впевненіший у собі, і тому підходить до всього вже з розумінням», – зазначив Інґрем

До слова, спеціальний посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф 11 лютого відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків. 

А міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським.

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