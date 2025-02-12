«Це брехня». МЗС відповіло на звинувачення Карлсона в перепродажі озброєння США

Раніше Зеленський заявив, що скандально відомий американський журналіст Такер Карлсон повторює наративи диктатора Путіна

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував звинувачення американського блогера та ведучого Такера Карлсона в продажі американського озброєння на чорному ринку. Про це йдеться у дописі речника МЗС у соцмережі X.

«Це брехня. Насправді кожна одиниця військової техніки, яка доставляється в Україну, відстежується. Вся поставлена ​​зброя контролюється незалежними механізмами. І жодна з численних інспекцій США не виявила жодних зловживань», – зазначив дипломат.

This is a lie. In reality, every piece of military equipment delivered to Ukraine is tracked. All supplied weapons are monitored by independent mechanisms. And none of the multiple U.S. inspections have ever revealed any misuse. pic.twitter.com/8ZQf5vLFTS — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) February 11, 2025

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що скандально відомий американський журналіст Такер Карлсон повторює наративи диктатора Путіна. Таку заяву глава держави зробив в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року ексведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон взяв інтерв’ю у Володимира Путіна в Москві. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Згодом Карлсон у підкасті журналіста Лекса Фрідмана назвав заяви президента Росії Володимира Путіна про Україну «найбільшою дурістю», яку він колись чув.

Потім американський пропагандист Такер Карлсон опублікував розмову з ідеологом путінізму та «русского міра», російським філософом Олександром Дугіним. Прямих питань про російське вторгнення в Україну Такер Карлсон Олександру Дугіну не ставив.

А 4 грудня рано вранці, Такер Карлсон записав відео, перебуваючи на Красній площі в Москві. Він анонсував інтерв’ю з Лавровим і заявив, що незабаром його опублікує. Крім цього, під час свого ролика Карлсон практично повторював низку кремлівських пропагандистських тез.