«Це брехня». МЗС відповіло на звинувачення Карлсона в перепродажі озброєння США

Опубліковано


МЗС: Жодна з численних інспекцій США не виявила жодних зловживань

фото: Shutterstock

Раніше Зеленський заявив, що скандально відомий американський журналіст Такер Карлсон повторює наративи диктатора Путіна

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував звинувачення американського блогера та ведучого Такера Карлсона в продажі американського озброєння на чорному ринку. Про це йдеться у дописі речника МЗС у соцмережі X.

«Це брехня. Насправді кожна одиниця військової техніки, яка доставляється в Україну, відстежується. Вся поставлена ​​зброя контролюється незалежними механізмами. І жодна з численних інспекцій США не виявила жодних зловживань», – зазначив дипломат.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що скандально відомий американський журналіст Такер Карлсон повторює наративи диктатора Путіна. Таку заяву глава держави зробив в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року ексведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон взяв інтерв’ю у Володимира Путіна в Москві. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Згодом Карлсон у підкасті журналіста Лекса Фрідмана назвав заяви президента Росії Володимира Путіна про Україну «найбільшою дурістю», яку він колись чув. 

Потім американський пропагандист Такер Карлсон опублікував розмову з ідеологом путінізму та «русского міра», російським філософом Олександром Дугіним. Прямих питань про російське вторгнення в Україну Такер Карлсон Олександру Дугіну не ставив.

А 4 грудня рано вранці, Такер Карлсон записав відео, перебуваючи на Красній площі в Москві. Він анонсував інтерв’ю з Лавровим і заявив, що незабаром його опублікує. Крім цього, під час свого ролика Карлсон практично повторював низку кремлівських пропагандистських тез.

Читайте також:



Пов'язані новини

Стало відомо, хто з депутатів дев’ятого скликання найчастіше прогулював засідання в Раді

  • 12 Грудня, 2024
  • 0

Найбільший відсоток прогульників серед представників колишньої фракції ОПЗЖ фото з відкритих джерел 23 народні депутати чинного скликання Ради пропустили понад 50% голосувань Рейтинг прогульників за […]