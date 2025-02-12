Залужний та Буданов – лідери довіри українців

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Довіра українців до Валерія Залужного та Кирила Буданова продовжує зростати. Згідно з даними соціологічного опитування, проведеного агенцією InfoSapiens та Фондом досліджень майбутнього в січні, ці дві людини мають найвищий позитивний баланс зміни довіри.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який нині обіймає посаду посла України у Великій Британії, залишається в центрі суспільної уваги. Його регулярні публічні виступи, зустрічі та спогади українців про успіхи ЗСУ у 2022 році сприяють збільшенню його підтримки. Опитування показало, що 42,4% громадян почали більше довіряти Залужному, водночас рівень довіри до нього знизився у 21,4% опитаних.

2Q== Залужний та Буданов – лідери довіри українців

Зростає суспільна довіра і до начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова. Це пов’язано з тим, що ГУР постійно проводить успішні операції, що не залишається непоміченим серед українців. За останній час 30,2% респондентів почали більше довіряти Буданову, тоді як 21,2% заявили про зменшення довіри.

9k= Залужний та Буданов – лідери довіри українців

Тим часом президент Володимир Зеленський швидко втрачає народну підтримку. Якщо баланс зміни довіри до Залужного складає +21,1%, а до Буданова – +9,0%, то в Зеленського цей показник є від’ємним і становить -27,5%.

9k= Залужний та Буданов – лідери довіри українців

Опитування також засвідчило песимізм українців щодо загального курсу країни. 48,4% громадян вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку. Лише 33,2% українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку, а ще 18,4% не змогли визначитися з відповіддю.

2Q== Залужний та Буданов – лідери довіри українців
Дослідження проводилося у січні 2025 року методом телефонного опитування. Вибірка склала 1000 респондентів.

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