Коломойському – 63. Усі санкції від президента на день народження олігарха

Коломойський заявив, що «внесення його у санкційний список одномоментно разом з Петром Порошенком вважає особистою образою»

РНБО тимчасово позбавила Коломойського права користуватися та розпоряджатися активами

Під санкції Ради національної безпеки та оборони (РНБО) потрапив український олігарх Ігор Коломойський, який сьогодні святкує свій 63 день народження. «Главком» публікує повний перелік довічних обмежень, накладених на бізнесмена.

Згідно з додатком до указу президента Володимира Зеленського, санкції проти Ігоря Коломойського передбачають:

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать

фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торгівельних операцій (повне припинення); обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборону користування радіочастотним спектром України; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); заборону здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; заборону або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); заборону збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної

держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; припинення дії торгівельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки

та оборони; заборону передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборону на набуття у власність земельних ділянок; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та

вчинення правочинів; заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, виданих цією особою; заборона виплати

дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь особи щодо якої застосовані санкції та осіб, що діють від її імені).

скриншот документа

Нагадаємо, що окрім Коломойського, під санкції РНБО 12 лютого потрапили бізнесмени Костянтин Жеваго і Геннадій Боголюбов, колишній народний депутат Віктор Медведчук та експрезидент Петро Порошенко.

До слова, Коломойський заявив, що «внесення його у санкційний список одномоментно разом з Петром Порошенком вважає особистою образою».