На аптеки чекає революція? Президент обіцяє навести лад з цінами на ліки з 1 березня

Кабмін має внести зміни до постанови №955 від 2008 року, що регулює ціни на ліки

Уряд, виробники та аптечні мережі визначать перелік 100 препаратів, на які з 1 березня знизять ціни на 30%

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 лютого про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Відповідний указ №82/2025 оприлюднено на сайті президента.

Зокрема, Кабмін має внести зміни до постанови №955 від 2008 року, що регулює ціни на ліки. Планується обмежити максимальну торгівельну націнку для аптек – не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 10% до гуртової ціни.

Також уряд, виробники та аптечні мережі визначать перелік 100 препаратів, на які з 1 березня знизять ціни на 30%.

Крім того, уряд має розробити зміни до закону «Про лікарські засоби» та запропонувати Верховній Раді оновити правила реєстрації медикаментів.

Зазначається, що також буде запроваджено норму («правило Болар»), яка дозволить фармацевтичним компаніям розпочинати підготовку до випуску аналогів оригінальних ліків ще до завершення терміну дії патенту на них.

Маркетингові послуги, реклама та інші способи просування лікарських засобів будуть заборонені, доки уряд не впровадить систему референтного ціноутворення. Це означає, що фармкомпанії та аптечні мережі не зможуть стимулювати продаж певних препаратів через бонуси, знижки або рекламні кампанії. Заборона стосуватиметься як імпортованих, так і вітчизняних ліків, а також усіх учасників ринку – від виробників до роздрібних продавців.

Щоб не допустити штучного завищення цін, Антимонопольний комітет має посилити контроль за фармацевтичним ринком, а правоохоронці – виявляти схеми ухилення від податків і нелегальний вивід коштів.

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) і Національна служба здоров’я України (НСЗУ) будуть щомісяця перевіряти, чи лікарні забезпечені необхідними препаратами в межах програми медичних гарантій.

Нагадаємо, що у вчорашньому вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що ціни на деякі ліки знизяться на 30%. За його словами, рішення щодо цін на ліки – це те, що так потрібно громадянам України.

Напередодні Зеленський заявив, що вважає ціни на ліки в Україні «абсолютно неадекватними».

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів модернізував, а також розширив програму «Доступні ліки». Програма включатиме нові ліки – до списку додано ще 30 нових речовин, серед яких препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб. Крім того, програма також поширюватиметься й на дітей. Додані ліки у формі капель й мазей.

Як відомо, у 2025 році аптеки в Україні знову підлягатимуть плановим перевіркам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Аптеки, які працюють у лікарнях, зобовʼязані брати участь у програмі «Доступні ліки» та забезпечувати наявність медикаментів, вартість яких повністю або частково відшкодовується державою.