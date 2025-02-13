РНБО запровадила санкції проти Порошенка – джерела

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти експрезидента, депутата Петра Порошенка. Про це «Главкому» повідомили власні джерела.

Рішення ухвалено на засіданні РНБО 12 лютого. За даними джерел «Главкома», рішення готувалося довго. І очікувалося, що воно буде прийняте ще у січні. Саме тоді соратники Порошенка синхронно попереджали про це. Та 19 січня у списку підсанкційних прізвища експрезидента не виявилося.

Джерела також повідомляють, що подання на РНБО щодо санкцій готував уряд, зокрема перша віцепрем’єрміністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко

Раніше лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що йому відмовили у дозволі на виїзд на Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме 14-16 лютого. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко також заявив, що «влада» буцімто вручила йому 15 повісток до Державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого на кожен день. Як з’ясував «Главком», ідеться про так звану «вугільну справу», де Порошенко проходить підозрюваним у державній зраді. ДБР викликало політика для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

«Це зроблено для того, щоб я ні на фронт, ні в Мюнхен не поїхав. Таке враження, ніби для них немає Путіна, немає Росії, немає потреби у єдності. Для них є лише війна з тими, кого вони вважають ворогами: з Порошенком, Залужним, Червінським та бойовими комбригами», – заявив народний депутат.

До слова, Велика Палата Верховного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу експрезидента і народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка до чинного глави держави Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

На думку Порошенка, вказаний Указ Зеленського порушив його конституційне право вільно залишати територію України. Річ у тім, що 1 грудня 2023 року прикордонники не випустили Петра Порошенка у відрядження до Польщі та США для участі в Саміті Міжнародного демократичного союзу. Речник ДПСУ Андрій Демченко тоді повідомив, що заборона на виїзд була пов’язана з тим, що відрядження нардепа скасувало керівництво Верховної Ради.