У Раді нардепи «ЄС» заблокували трибуну на фоні санкцій проти Порошенка (фото)

Народні депутати піднялися на трибуну з плакатами «Україна – не Росія», «Ні диктатурі» та «Думайте про перемогу, а не про вибори»

Сьогодні, 13 лютого, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук достроково закрив засідання парламенту після того, як народні депутати заблокували трибуну через санкції РНБО проти лідера «ЄС» Петра Порошенка. Про це повідомила народна депутатка Марʼяна Безугла.

Спочатку народні депутати піднялися на трибуну з плакатами «Україна – не Росія», «Ні диктатурі», «Думайте про перемогу, а не про вибори», згодом викрикували «Ганьба!» та «Ні політичним репресіям».

фото: Volodymyr Viatrovych/Facebook

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук нібито залишив засідання після питання про його ставлення до санкцій проти Петра Порошенка.

Нардепка також зауважила, що в Україні відбувається знищення «парламентаризму, аби «слуги» та ОПЗЖ голосували за капітуляцію».

фото: Volodymyr Viatrovych/Facebook

Нагадаємо, учора, 12 лютого, про санкції РНБО проти експрезидента, депутата Петра Порошенка «Главкому» повідомили власні джерела. За даними джерел «Главкома», рішення готувалося довго. І очікувалося, що воно буде прийняте ще у січні. Саме тоді соратники Порошенка синхронно попереджали про це. Та 19 січня у списку підсанкційних прізвища експрезидента не виявилося.

Порошенко дуже швидко відреагував на санкції, які запроваджені проти нього РНБО. У своєму відеозверненні він зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною. За словами політика, він мав усю інформацію про підготовку, але до останнього не вірив, що це трапиться.