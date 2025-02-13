Закарпаття перед бунтом? Чому протестують підприємці та активісти

Ситуація на Закарпатті вже має ознаки кризи. Підприємці заявляють про масовий тиск на них з боку керівництва Нацполіції області – генерала Колесника. Йдеться про незаконне затримання людей, побиття, насильну мобілізацію тих, хто має відстрочку, віджими майна, землі та привабливих бізнесів. Розслідувачі пишуть про можливий страйк підприємців Закарпаття. Поряд з цим, почалися репресії й щодо журналістів та екологів, які раніше критикували дії влади на Закарпатті.

Як зазначають місцеві пабліки, 6 лютого 2025 року ДБР вручив «підозру в недбалості» за події 2019 (!) року ексдиректору Ужанського національного природного парку Віктору Бирковичу. Офіційно його звинувачують в недоплаті податку за землю в 2019 році. Обшуки та вручення підозри відбулося і журналісту, екологу Михайлу Банку. Биркович та Банк виступали з викриттям земельних афер керівництва нацполіції Закарпаття, в особі генерала Колесника.

На початку січня 2025 року Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, здійснили масові обшуки по схемі незаконного переправлення ухилянтів через кордон. В результаті цих дій було вручено понад 40 підозр, вилучено усю чорну бухгалтерію, списки переправлених осіб за 2024 рік, а також велику кількість готівки, зброю та фальшиві печатки різних державних органів, в тому числі ТЦК, МЗС тощо.

Проте, за дивних обставин ця хвиля перевірок пройшла мимо Закарпаття, хоча відомо, що понад 32% транспортування ухилянтів за кордон здійснюється саме на цій ділянці. Є вже маршрути з Києва до Берегово, які перевозять чоловіків прямо до пунктів незаконного переходу через кордон. Цілий трансфер з харчуванням та виготовленням документів, який кришується поліцією.

Ми задаємося питанням, може тому не чіпали Закарпаття, що в Офісі президента України є впливовий лобіст поліцейських кланів з краю?

Журналісти неодноразово писали про схеми із земельними аферами, віджимом бізнесів та нерухомості, до яких залучено керівництво Закарпатської Нацполіції. Розслідувачі вказують, що керівник поліції Закарпатської області Ярослав Колесник не лише користується своїм посадовим становищем для особистого збагачення, а й організував незаконне будівництво відпочинкових комплексів для себе та високопосадовців, зокрема МВС України. Це будівництво зводиться в безпосередній близькості від села Жданієво, Мукачівського району. Зокрема, Колесник дає щотижневі вказівки забезпечувати будматеріали та робітників з районних відділів поліції, що є незаконним використанням ресурсів. Для побудови цих об’єктів незаконно вирубали ліс на території Свалявського, Міжгірського, Рахівського та Брустурянського лісгоспів. У результаті, за кошти працівників поліції і «тіньового бізнесу» було збудовано розкішні дачі для вищого керівництва МВС України та їх «покровителів».

Ще в листопаді 2024 року журналісти та громадські активісти Михайло Банк та Любов Назарова били на сполох. Тоді Назарова на підставі документів доводила, що місцеві посадовці фактично здійснюють масштабний дерибан землі на Закарпатті, а саме, що наразі силами певних комерційних структур і за їх участі реалізується схема привласнення територій, зокрема гірських територій полонин в Карпатах. При цьому влада маніпулює житлом для переселенців та військових. Так, по вулиці Кримській, 24, в Ужгороді, де будується комплекс багатоквартирних будинків загальною площею 14 600 кв. м., по факту, забудовником передано не ЗСУ, а представникам правоохоронних органів лише 4 квартири.

Михайло Банк відверто називав прізвища Павла Котика (людина, яка деякий час була посадовцем в росії й має паспорт рфії), Валерія Пересоляка (донедавна перебував під санкціями РНБО), нинішнього замглави Офісу президента Віктора Микити і начальника Закарпатської поліції Ярослава Колесника. Доречі, після того як Банк виступив з викриттям оборудок Колесника – йому “прилетіло”. Проти нього швидко відкрили кримінальне провадження та вчинили обшуки в будинку та в його колег-журналістів.

Власне розслідування будівельних афер в Ужгороді робила і команда Бігус.інфо – вони також, вказували, що місцева ОДА спеціально утворила держпідприємство для передачі землі під забудови фірмам, підконтрольним Павлу Котику і все це кришується поліцією на чолі з Ярославом Колесником.

Тому інформація про будівельний бізнес генерала-поліціянта Ярослава Колесника та його нерухомість в Іспанії та Франції, після публікацій розслідувачів, отримала логічне продовження.

Ми з’ясували не лише місце знаходження додаткових об’єктів будівництва, які реалізовують фірми підконтрольні Колеснику на Закарпатті, але й отримали підтвердження щодо вілл поблизу Бенідора, на узбережжі Коста-Бланка (Іспанія) та в Ніцці.

Почнемо з власне знайдених будівництв Колесника під Ужгородом. Ось ці будівельні роботи здійснюють під прискіпливим наглядом правої руки Колесника – Віталія Мацоли (тут про нього) – в с. Оноківці вулиця Карʼєрна.

Також нам стало відомо, що генерал Колесник зараз намагається переписати свої об’єкти в Шаянах, “Золоту підкову” тощо на людей, яких не можна з ним прямо пов’язати. Але природна жадібність та хватальний рефлекс беруть верх над обережністю.

Це видно по тому, як облаштовує та особисто контролює свої вілли в Іспанії та Франції сам Колесник та його дружина. Ми зафіксували виїзди сім’ї Колесників за кордон протягом періоду дії воєнного стану. Дати перетину кордону збігаються з оформленням документів про передачу майнових прав щодо кількох об’єктів нерухомості. Зокрема, є всі підстави вважати що виїзд родини Колесників 11.12.2023-15.12.2023 – це купівля цієї вілли в Ніцці. Пан Колесник, мабуть, впізнає на цих фото свій “скарб”.

А ось “перлинка” колекції – елітна вілла в комплексі “Алтея Хіллс”, біля м.Бенідорма на узбережжі Коста-Бланка (Іспанія). Це місто дуже популярне серед українських біженців з гаманцями. Кажуть що якось Ярослав Колесник навіть зіштовхнувся в супермаркеті в Бенідормі з Ганею Герман (пам’ятаєте таку діячку епохи Януковича?), вона також живе в “Алтея Хіллс”, на сусідній лінії…

Сподіваємося, що факти корупційних діянь, наявність необґрунтованих набутих на посаді активів, об’єктів нерухомості, свідчення участі Колесника в організації схем незаконного виїзду за кордон ухилянтів – все це призведе до належного розслідування ДБП, внутрішньої безпеки МВС та притягнення Колесника до кримінальної відповідальності. Бо було б жуже сумно, що після стількох жертв, перевертні в пагонах осідали разом з ганями герман в Бенідормі, а не колонії для зашкварених ментів.