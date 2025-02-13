Зеленський та Трамп домовились про початок роботи команд по закінченню війни, – Єрмак

За словами Єрмака, Трамп висловив готовність зробити все можливе для припинення війни Росії проти України

Розмова між Зеленським і Трампом була конструктивною та змістовною

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп домовилися про негайний початок роботи команд по закінченню війни. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі національного телемарафону.

За словами Єрмака, президент залишається непохитним у своїй позиції: для України принципово важливо, щоб війна завершилася справедливим миром, оскільки незалежність, територіальна цілісність та суверенітет України не можуть бути предметом жодних компромісів. Саме ці питання підіймалися у телефонній розмові Трампа та Зеленського.

Єрмак зазначає, розмова між Зеленським і Трампом була конструктивною та змістовною. Трамп поінформував про свою бесіду з Путіним і висловив готовність зробити все можливе для припинення війни Росії проти України. У ході розмови він ставив запитання Зеленському та окреслював власну позицію.

Головне, що я хотів би сказати, це те, що президенти домовилися негайно про початок роботи команд, і президент Трамп навіть про це в своєму офіційному твіті заявив, — сказав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого. Про це Трамп повідомив у Truth Social.

Так, президенти країн обговорили Україну та Близький схід.

«Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, пам’ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Кожен з нас говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи», – йдеться у дописі.

Трамп заявив, що вони «домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного». За його словами, команди країн «негайно розпочнуть переговори».