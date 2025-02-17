Україна створює спільне виробництво з французькою компанією — новини LB.ua

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На полях Мюнхенської безпекової конференції представники “Укроборонпрому” підписали угоду із французькою компанією “Thales International SAS” про розбудову спільного підприємства.

Про це повідомляє пресслужба “Укроборонпрому”.

Зазначається, що новостворене підприємство спеціалізуватиметься на створенні передових технологічних рішень для підсилення ППО, радарів, засобів РЕБ, тактичного звʼязку й оптико-електронних систем.

Гендиректор “Укроборонпрому” Олег Гуляк зазначає, що угода про партнерство дозволить “щільніше закрити українське небо від російських загроз” та дасть досвід зброярам України в роботі з “найсучаснішими” технологіями.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін відзначив, що українська оборонна промисловість вже тривалий час співпрацювала з Thales International SAS.



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