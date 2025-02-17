Відновлення України: Південна Корея виділяє грант 20 млн доларів – новини LB.ua

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Південна Корея через ПРООН в Україні виділяє грант у розмірі 20 млн доларів на відновлення прифронтових областей України.

Про це повідомляє міністерство розвитку громад та територій України.

“Херсонська, Сумська та Запорізька області – це не просто географічні регіони на карті, це місця, де люди пережили руйнівні наслідки війни. Їхні будинки, робочі місця, інфраструктура – все це було зруйновано, і ми спільними зусиллями маємо допомогти відновити їхнє життя”, – зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій України Марина Денисюк.

Зазначається, що новий проєкт розпочався з грудня 2024 року, а закінчення очікується у грудні 2025 року ,його бюджет – понад 20 мільйонів доларів. 

Проєкт зробить значний внесок в енергетичну стійкість критично важливої інфраструктури регіонів — лікарень, шкіл, об’єктів управління відходами та водопостачанням. 

Проєкт зосереджений на трьох основних стратегічних напрямках:

  • Підвищення спроможності органів місцевого самоврядування ефективно реагувати на гуманітарні потреби. У першу чергу – надання критично важливих послуг;
  • Відновлення та ремонт систем критичної інфраструктури – енергетика, водопостачання та водовідведення, управління відходами;
  • Безпечна утилізація уламків та інших вибухонебезпечних об’єктів.



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