Відновлення України: Південна Корея виділяє грант 20 млн доларів – новини LB.ua

Південна Корея через ПРООН в Україні виділяє грант у розмірі 20 млн доларів на відновлення прифронтових областей України.
Про це повідомляє міністерство розвитку громад та територій України.
“Херсонська, Сумська та Запорізька області – це не просто географічні регіони на карті, це місця, де люди пережили руйнівні наслідки війни. Їхні будинки, робочі місця, інфраструктура – все це було зруйновано, і ми спільними зусиллями маємо допомогти відновити їхнє життя”, – зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій України Марина Денисюк.
Зазначається, що новий проєкт розпочався з грудня 2024 року, а закінчення очікується у грудні 2025 року ,його бюджет – понад 20 мільйонів доларів.
Проєкт зробить значний внесок в енергетичну стійкість критично важливої інфраструктури регіонів — лікарень, шкіл, об’єктів управління відходами та водопостачанням.
Проєкт зосереджений на трьох основних стратегічних напрямках:
- Підвищення спроможності органів місцевого самоврядування ефективно реагувати на гуманітарні потреби. У першу чергу – надання критично важливих послуг;
- Відновлення та ремонт систем критичної інфраструктури – енергетика, водопостачання та водовідведення, управління відходами;
- Безпечна утилізація уламків та інших вибухонебезпечних об’єктів.