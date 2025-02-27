Фінансова допомога: Японія надасть Україні грант на $58 млн – LB.ua

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віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба та посол Японії в Україні Масаші Накагоме обмінялися нотами

Фото: Мінгромад

Японія виділить Україні 8,8 мільярда японських єн (близько $58 млн) у вигляді гранту на забезпечення потреб державного сектору та реалізацію важливих заходів для покращення життя українців.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Із цього приводу віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба та посол Японії в Україні Масаші Накагоме обмінялися нотами, що забезпечують надання уряду України гранту для реалізації четвертої фази Програми екстреного відновлення. Її реалізує Японське агентство міжнародного співробітництва JICA (Japan International Cooperation Agency).

У Мінгромад повідомили, що кошти спрямують на гуманітарне розмінування, енергетику, водопостачання, громадське здоров’я та безпеку, освіту, відновлення інфраструктури в регіонах.

  • Загалом Японія вже надала Україні 12 мільярдів доларів гуманітарної та фінансової допомоги. Разом із японськими партнерами Міністерство розвитку громад і територій реалізує 4 спільні проєкти на загальну суму близько 700 мільйонів доларів. 



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