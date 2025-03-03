Відключення для промисловості та бізнесу: завтра будуть обмеження — новини LB.ua

У вівторок, 4 березня, будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомило Укренерго.

“У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі – завтра, 4 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу”, – ідеться у повідомленні “Укренерго”.

Час застосування обмежень: з 06:00 до 09:00 і з 15:00 до 22:00.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти. Відключення побутових споживачів не прогнозується

В “Укренерго” додають, що ситуація в енергосистемі може змінитись.