Картковий будинок по-українськи – як голова Нацбанку перетворив благодійність на бізнес

Якби Френк Андервуд працював у Києві, його сценарій виглядав би так: голова Нацбанку запрошує банкірів і фінансистів на благодійний аукціон своєї дружини. Вони щедро викладають сотні тисяч доларів за картини, спеціальні лоти та «особливі» вечері, знаючи, що ці витрати – інвестиція в майбутнє. Бо хто відмовить меценату, який так вчасно підтримав «добру справу»?

У серіалі House of Cards схожий механізм використовував лобіст Ремі Дентон, який представляв інтереси великої нафтової компанії. Він робив величезні пожертви у фонд дружини Френка, Клер Андервуд, що займався соціальними проєктами. Це дозволяло йому тримати доступ до найвпливовішої людини у Вашингтоні. Коли ж компанія потребувала підтримки, Френк «випадково» ухвалював потрібні рішення в Конгресі, не залишаючи жодних юридичних зачіпок для розслідування.

В Україні ж роль конгресмена виконує сам очільник Нацбанку, а фінансові акули приходять до його дружини не просто заради мистецтва. Вони купують доступ, вплив і рішення, які вартують значно більше, ніж лоти на аукціоні.

Чи це благодійність? Чи це новий рівень політичної корупції? І головне – чи вистачить комусь сміливості розслідувати цей голівудський сценарій?

Шукайте жінку

В Україні вже кілька тижнів не вщухає скандал навколо дружини голови НБУ Людмили Пишної. Співзасновниця Art Ukraine Gallery Наталія Заболотна звинувачує Пишну в рейдерстві та натякає на те, що не усі гроші, зібрані на благодійність дійшли до адресатів. Людмила Пишна у відповідь вже повідомила, що йде до суду захищати свою репутацію. Нагадаємо, з квітня 2023 року Заболотна та Пишна на сторінках галереї в соцмережах представлялись співзасновницями проєкту, разом реалізовували благодійні проєкти. Залишилось багато фотографій із цих аукціонів з Наталею Заболотною, Людмилою Пишною та чинним головою НБУ Андрієм Пишним, який особисто брав участь у майже усіх подіях. Його роль в цих аукціонах лишилася б непоміченою, якби між собою не посварились жінки. В ході обміну взаємними звинуваченнями виявилося, що у цьому тандемі заболотна відповідала за картинку, а родина Пишних за платоспроможних та статусних гостей. Нагадаємо, спільний проєкт засновниці Art Ukraine Gallery, президентки «Фонду гуманітарного розвитку України» Наталії Заболотної та співзасновниці та ГО «Відчуй» Людмили Пишної розпочав свою роботу у «Домосфері» у травні 2023 року та спеціалізувався на проведенні «тихих аукціонів». На аукціонах були присутні українські банкіри і бізнесмени, а за інформацією джерел Андрій Пишний особисто запрошував учасників банківського ринку на аукціони, неодноразово саме в цей період в цих банках проходили перевірки НБУ.

Тихий лобізм

В ході роздмухування скандалу Наталя Заболотна заявила, що за майже два роки існування галереї ними було зібрано 4,5 млн. грн., проте на благолійність фонд «Відчуй» спрямував лише 3,5 млн. грн. Проте навиіть цифра у 4,5 млн грн видається заниженою, адже сама Заболотна у інтервю стверджує, що лише один лот – гітара – був придбаний Сергієм Тігіпко за 15 тисяч доларів (еквівалент 600 тис грн), а таких лотів були десятки, а іноді – сотні. Так, у травні 2023 року Вечірній Київ писав, що виставлено 300 робіт сучасних митців на тихий акукціон. Зрозуміло, що не всі вони могли продатися і не кожний лот купували за 600 тисяч, проте коли лише один лот складає шосту частину усіх надходжень за два роки – виникають питання.

При цьому, концентрація гостей, дотичних до фінансового ринку, дуже показова. Оскільки аукціони були «тихі», учасники не афішувалися, але дехто з них все ж таки потрапив на фото колег. Зокрема, той самий власник Універсал Банку Сергій Тігіпко був помічений на цих заходах кілька разів. А на аукціоні на початку грудня 2023 року, де він придбав собі гітару за 15 тисяч доларів був прямо «зірковий склад» – ведучим вечора був бізнесмен Гарік Корогодський, який нібито придбав собі обпалені купюри «Гроші війни», а на фото із лотами помічені співвласник monobank Олег Гороховський, власник інвест-компанії Dragon Capital Томаш Фіала та нардеп-бізнесмен Сергій Тарута.

Колишній народний депутат Борислав Береза заявив, що через участь у таких аукціонах банкіри здобували лояльність очільника НБУ Андрія Пишного. https://youtu.be/Wi33863Fh6k?si=mdpHL4P0hFd8fmbN

«Це був успішний бізнес. Ми памʼятаємо навіть таке: «Тигипко з вагітною дружиною прийшли на річницю Art Ukraine Gallery». Люди туди ходили. Більше того, це вже я почув від банківського середовища – туди ходили банкіри, тому що всі знали, що в цій галереї є Пишний, і тому, купуючи там картини, приймаючи участь в аукціонах, налагоджували стосунки з головою Нацбанку. Для лобістської середи це нормальна історія. До речі, такі історії є і на Заході, тут ніхто нікого не дивує. Всі, з ким я спілкувався підтвердили – так, банкіри приходили, купували для того, щоб налагодити з ним стосунки, підтримували благодійні проєкти, бо всі знали, хто стоїть за фасадом. Всі розуміли, що Ви (Наталя Заболотна) – це мозок, але позаду стоять представники родини Пишних», – заявив Береза.

Ми в середині лютого звернулися за коментарями щодо участі у аукціонах до Сергія Тігіпка та Олега Гороховського, проте на даний момент коментарів від них не надійшло.

Щодо участі Олега Гороховського у аукціонах писали ще у серпні 2024 року, припускаючи, що його активна благодійна діяльність допомогла йому уникнути значного оподаткування. https://fraza.com/uk/news/342463-bankivskij-nagljad-nbu-%C2%ABzakriv-ochi%C2%BB-na-prihovuvannja-pributkiv-aktsionerami-monobank

«Михайло Рогальський, в інтерв’ю виданню Forbes https://youtu.be/BM1C9WJDxQo?si=vg5I6ttvoEh37LbE заявив що прибуток monobank в 2023 році становив 9 млрд грн. На фоні цієї цифри 1 млрд грн податків виглядає як ухиляння від сплати цих самих податків. І це значно більше за суму прибутку, яку офіційно показав Універсал банк (1.9 млрд грн)». Банківський нагляд свідомо не помічає прибутки деяких банків, а їхні власники «віддячують» за це участю у благодійних аукціонах, що організовує дружина голови НБУ Людмила Пишна. Пам’ятаєте, як наприкінці року парламент ухвалив закон, яким зобовязав банки сплатити 50% за надприбутки по депозитним сертифікатам? Слідкуйте за датами:

21.11.2023 ВР ухвалює закон

1.12.2023 Людмила Пишна https://www.facebook.com/share/p/D6h4URkut2b87yTD/?mibextid=WC7FNe, «у вузькому колі» проводить аукціон, де дуже великі ставки роблять власник «Універсал банку» Сергій Тігіпко та співвласник monobank Олег Гороховський. 1.01.2024 «Універсал банк» звітує, що витрати банку на відрахування у резерви зросли до 2.5 млрд грн з 44 млн. грн у листопаді 2023. Цей трюк із зростанням резервів допоміг занизити відрахування до бюджету до 1.25 млрд грн.», —зазначається у розслідуванні.

«Ощадбанк» та Юрій Каціон: що відомо

При цьому Борислав Береза вказав на цікавий факт: «Домосфера» заборгувала багато грошей «Ощадбанку».

«В «Ощадбанку» був керівником саме Андрій Пишний в свій час, а зараз він керівник Нацбанку. І банк виставляв нещодавно цю будівлю на аукціон, але навіть продати не може. Але тепер виявляється з боргами проблеми вже в немає, чи то боргів вже немає чи їх перекредитували, але є підписання с пані Пишною оренди. Я запитав в «Ощадбанку» і там мені сказали: «Не став нам це питання будь ласка, офіційно ми тобі нічого підтверджувати не будемо, бо це дуже слизька тема». Що відбувається взагалі? Людина, яка очолює Нацбанк, при його мовчазній згоді рейдерять структуру. Хтось скаже, що це просто бізнес-конфлікт, але це бізнес-конфлікт, в якому не використовуються важелі держави», – наголосив Береза.

Пізніше і сама Заболтна в інтервʼю «Фразі» заявила, що в її усуненні Людмилі Пишній допоміг її чоловік голова НБУ Андрій Пишний, напевно скориставшись своїм високим службовим становищем.«Дивним чином пролонгація Ощадбанком кредитного договору з ТЦ «Атмосфера» цілком за хронологією подій співпадає з повідомленням від Жукова — керуючого активами Дмитра Буряка про припинення договору з моїм ФОП та укладання угоди на галерейний простір із Людмилою Пишною – дружиною голови нацбанку. Зауважу, що все це розвивалося на тлі того, коли я почала вимагати звіту щодо благодійних коштів і власне акцентуванні на відсутності на той момент якогось її внеску в розвиток і діяльність галереї, як заявленої партнерки», – зазначила вона.

При цьому на фотозвітах з благодійних аукціонах можна побачити заступника голови правління Ощадбанку Юрія Каціона.

Чи будуть наслідки?

Всі ці факти та фотографії вказують на можливі корупційні зв’язки між представниками фінансового сектору та керівництвом НБУ через механізм благодійних аукціонів. Незважаючи на заявлені суми зібраних коштів, реальні доходи галереї та їхнє використання викликають питання, особливо з огляду на непрозорість фінансових потоків.

У тому ж інтрев’ю «Фразі» Наталя Заболотна повідомила, що не виключає існування додаткових «донтаів» від бізнесменів, які проходили повз аукціони.

Факт активної участі топ-банкірів у закритих заходах, організованих особами, пов’язаними з головою НБУ, може свідчити про використання мистецьких аукціонів як платформи для здобуття лояльності регулятора. Це підтверджують як відомі учасники торгів, так і непрямі фінансові наслідки для окремих банків після проведення таких заходів.

Відсутність офіційних коментарів від ключових фігурантів лише підсилює підозри щодо непрозорості процесів і потенційного використання благодійності для ухилення від оподаткування та фінансових маніпуляцій.

Наталя Заболотна та Андрій Пишний

Народний депутат Сергій Тарута та Федір Єфименко, помічник Тарути

Підприємець Ровшан Тагієв. Діяльність Тагієва згадується у справі, https://cripo.com.ua/persons/rovshan-tagiev-kriminalnyj-element-v-obraze-aktivista-volontera-i-obshhestvennika/amp/ коли 2 лютого 2017 року при отриманні хабара було затримано на місці злочину співробітниками СБУ начальника департаменту платіжних систем НБУ Сергія Шацького. На думку правоохоронців, Тагієв, Шацький та інші фігуранти цієї справи були негласними партнерами у корупційних схемах, пов’язаних із отриманням «ВАП-Капітал» ліцензії на організацію внутрішньодержавної платіжної системи «Кріп». Згідно з декларацією за 2023 рік Сергій Шацький досі працює в НБУ – на посаді керівника з питань програмного менеджменту.

Художник Віктор Сидоренко та Сергій Тігіпко з дружиною Аллою Зиневич

Співвласник monobank Олег Гороховський, бізнесмен Гарік Корогодський та Наталя Заболотна

Власник Драгон Капітал Томаш Фиала.

Олексій Зозуля – СЕО компанії «Фокстрот»

Заступник голови правління, відповідальний за корпоративний бізнес АТ “Ощадбанк” Юрій Каціон