Україна отримає від Світового банку $432 млн на інфраструктуру – LB.ua

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Рада директорів Світового банку схвалила новий пакет фінансування “Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища в Україні (DRIVE)” на суму $432 млн, передає «Інтерфакс-Україна».

Програма спрямована на підвищення стійкості національної дорожньої мережі та покращення ефективності транспортного сектору.

Фінансування включає позику $212 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, кредит $210 млн від Спеціальної програми для відновлення України та Молдови (SPUR) та грант $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Проєкт реалізовуватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Він передбачає капітальний ремонт доріг і мостів, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також надання технічної допомоги та управління проєктами.

За оцінками Світового банку, від початку війни транспортна інфраструктура України зазнала значних руйнувань, зокрема постраждало 30% державних доріг і мостів. Новий пакет підтримки має сприяти їх відновленню та підвищенню ефективності транспортного сектору.



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