Литва виділяє перший транш для України на далекобійну зброю — новини LB.ua

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Міноборони Литви спрямовує 10 мільйонів євро на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння, яке ЗСУ вже використовують.

Про це повідомляє Міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами Умєрова, це перший транш у межах Меморандуму про взаєморозуміння, який у грудні 2024 року підписали українська та литовська сторони. Очільник оборонного відомства наголосив, що це зброя “вже ефективно працює на фронті”.

“Разом із литовськими партнерами працюємо над наступним етапом — ще 10 мільйонів євро допомоги, які дозволять розширити виробництво та підсилити наші далекобійні можливості ще більше”, — каже міністр.

Рустем Умєров додає, що це стратегічна інвестиція з боку Литви “в силу та незалежність України та безпеку всієї Європи”.

  • На зустрічі у форматі “Рамштайн” 11 квітня Україна отримала рекордні зобов’язання нової допомоги на 21 млрд євро, з них 4,5 млрд фунтів – це річний внесок Британії.



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