Бюджет України отримав уже 34,1 млрд грн військового збору в І кварталі – LB.ua

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У першому кварталі 2025 року платники податків перерахували до державного бюджету 34,1 млрд грн військового збору. 

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

За його словами, це у 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли надходження становили майже 9,3 млрд грн.

Найбільші обсяги надходжень зафіксовані у:

  • Києві – 11,3 млрд грн,
  • Дніпропетровській області – 3,9 млрд грн,
  • Львівській області – 2,5 млрд грн,
  • Харківській області – 2,2 млрд грн.

Керівник ДПС зазначив, що зростання надходжень пов’язане з підвищенням рівня оподаткування та збільшенням фонду оплати праці в умовах воєнного стану.



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