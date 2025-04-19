Бюджет України отримав уже 34,1 млрд грн військового збору в І кварталі – LB.ua

У першому кварталі 2025 року платники податків перерахували до державного бюджету 34,1 млрд грн військового збору.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

За його словами, це у 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли надходження становили майже 9,3 млрд грн.

Найбільші обсяги надходжень зафіксовані у:

Києві – 11,3 млрд грн,

Дніпропетровській області – 3,9 млрд грн,

Львівській області – 2,5 млрд грн,

Харківській області – 2,2 млрд грн.

Керівник ДПС зазначив, що зростання надходжень пов’язане з підвищенням рівня оподаткування та збільшенням фонду оплати праці в умовах воєнного стану.