FT: Україна не змогла домовитись щодо реструктуризації боргу на 2,6 млрд доларів

Україна не змогла домовитися з власниками 2,6 млрд доларів свого держборгу, попри сподівання на реструктуризацію до настання крайнього терміну виплат наступного місяця за ВВП-варантами, пише Financial Times із посиланням на Міністерство фінансів України.

Видання повідомляє, що український Мінфін після невдалих переговорів «розгляне всі доступні варіанти» з власниками ВВП-варантів (цінні папери, які випускається державою, а виплати за ними залежать від зростання ВВП країни-емітента).

Раніше МВФ заявив, що якщо не розв’язати цю проблему, то це становитиме серйозний ризик для стабільності поточної програми допомоги на суму 15,5 млрд доларів і реструктуризації Україною облігацій на суму понад 20 млрд доларів, яка відбулася минулого року.

Financial Times зауважує, що якщо Київ не зможе вчасно домовитися про реструктуризацію, йому доведеться вирішити, чи оголошувати дефолт щодо виплати близько 600 млн доларів наприкінці травня.

Зазначені варанти були випущені в межах попередньої реструктуризації боргу в 2015 році. Вони мали заохотити кредиторів підтримати країну. Тоді інвесторам пообіцяли частку прибутків, якщо економіка зростатиме (економіка України показала зростання у 2023 році). Варранти передбачають виплати власникам, якщо річне зростання економіки України перевищить 3%, однак Київ стверджує, що умови виплат застаріли, враховуючи шкоду, завдану економіці війною.

«ВВП-варанти були розроблені для світу, який більше не існує. Скромне економічне зростання України у 2023 році було не ознакою процвітання, а лишень нестійким пожвавленням після спаду майже на 30%, спричиненого великою війною», – заявили в Міністерстві фінансів України.