Нафтогаз підписав третю угоду з польською ORLEN на постачання газу LNG

Група Нафтогаз і польська компанія ORLEN підписали нову угоду на постачання 100 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG).

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Зазначається, що це вже третій контракт у межах партнерства, укладеного навесні цього року. Загальний обсяг законтрактованого газу – 300 млн кубометрів.

Про підписання контракту було оголошено в межах щорічної конференції ORLEN GAS Meeting — провідного галузевого заходу, присвяченого енергетичній безпеці регіону.

“Це постачання ще більше зміцнює енергетичне партнерство між нашими компаніями та сприяє забезпеченню надійного ресурсу для українських споживачів. Ми вже готуємося до наступного опалювального сезону, і такі контракти — важлива частина нашої стратегії щодо диверсифікації постачання та гарантування енергетичної стабільності країни”, – прокоментував очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свиноуйсьце (Польща) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.