Україна і МЕА уклали угоду про співпрацю на рік – новини LB.ua

Уряд України і Міжнародне енергетичне агентство уклали Спільну робочу програму на 2025–2026 роки.

Як повідомили у Міненерго, документ підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль під час зустрічі у Лондоні.

Як зазначив український мністр, співпраця з Міжнародним енергетичним агентством має важливе значення для України. “Ми високо цінуємо експертну підтримку та рекомендації фахівців МЕА, які допомагають відновлювати та реформувати український енергосектор відповідно до принципів енергетичної переходу та зеленої трансформації. Нова робоча програма співпраці дозволить нам поглибити це співробітництво”, – сказав він.

Спільна робоча програма передбачає надання агентством підтримки Україні, щоб наша країна могла досягти цілей посилення енергетичної безпеки, післявоєнного відновлення та реконструкції з одночасними інвестиціями в перехід до”зеленої” енергії та сталого енергетичного майбутнього.

Зокрема передбачається співпраця у наданні підтримки в реалізації стратегічних документів енергетичного сектору нашої держави: впровадження Енергетичної стратегії України до 2050 року та Плану з енергетики та клімату до 2030 року, а також оновлення національних планів і зобов’язань у рамках Паризької угоди.

Крім цього сторони співпрацюватимуть за напрямком енергоефективності та розвитку альтернативної енергетики; відновлення і реконструкції інфраструктури; реформування енергосектору; розвитку ринків біометану, водню, офшорної енергетики та малої генерації; підтримки впровадження ВДЕ.

МЕА надаватиме Україні також експертну й аналітичну підтримку, організовуватиме навчання, обмін досвідом та сприятиме участі нашої держави в діяльності робочих органів агентства.

Україна приєдналася до Міжнародного енергетичного агентства у липні 2022 року, ставши 11 країною-асоційованим членом. За цей час реалізували низку ініціатив, зокрема, інтеграцію української енергосистеми до ENTSO-E, розроблення програм підтримки енергоефективності та запуск ринкових механізмів для розвитку відновлюваних джерел енергії.