Україна отримала вд ЄС допомоги на 50,5 млрд євро – новини на LB.ua

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У 2025 році Європейський Союз передбачає для України 30,6 млрд євро бюджетної підтримки. Загалом від 2022-го сума сягнула 50,5 млрд євро.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко під час зустрічей із міністрами фінансів країн ЄС у Вашингтоні повідомив, що із 30,6 млрд євро 18,1 млрд євро залучать за рахунок доходів від заморожених активів РФ у межах ініціативи G7 ERA, ще 12,5 млрд євро — у межах фінансового Інструменту Ukraine Facility.

За словами міністра, прогнозованість і ритмічність надходження коштів дозволяють забезпечувати потреби державного бюджету у 2025–2026 роках.

Марченко також підкреслив, що Україна продовжує демонструвати прогрес у виконанні умов Плану України для програми Ukraine Facility: вже виконано 36 із 151 умов.



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