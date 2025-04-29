У Варшаві масштабна ДТП: перекинувся автобус з українцями (Фото)

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Сьогодні вночі, близько 3:00, поблизу Варшави на автомагістралі S2 сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, який перевозив 26 пасажирів, серед яких були і громадяни України. За попередньою інформацією, водій автобуса втратив керування на повороті, що призвело до зіткнення з огорожею, перекидання транспортного засобу на бік та удару об ліхтарний стовп. Про це повідомляє Zrada.Live з посиланням на Miejski Reporter.

Внаслідок аварії постраждало 17 осіб. Особливо занепокоєння викликає стан двох пасажирів, які отримали важкі травми. Чотирнадцятьох постраждалих було негайно госпіталізовано, решті медичну допомогу надавали на місці події. У салоні автобуса перебували громадяни трьох країн: України, Білорусі та Іспанії.

Під час рятувальної операції сталася ще одна НП: вантажівка врізалася у пожежний автомобіль, який забезпечував безпеку на місці першої аварії. Водія вантажівки довелося визволяти рятувальникам з понівеченої кабіни. Також постраждали двоє пожежників – водій пожежного автомобіля та ще один співробітник ДСНС, їх також доправили до лікарні.

На місці події працювали численні екстрені служби – 23 пожежні команди, включаючи спеціалізовані медико-рятувальні підрозділи, а також кілька бригад швидкої допомоги. Обставини обох інцидентів наразі з’ясовує поліція.

дтп 22 2 У Варшаві масштабна ДТП: перекинувся автобус з українцями (Фото)  44 У Варшаві масштабна ДТП: перекинувся автобус з українцями (Фото) 55 У Варшаві масштабна ДТП: перекинувся автобус з українцями (Фото)

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