Стало відомо, на скільки зріс державний борг України – новини на LB.ua

Станом на 31 березня 2025 року сукупний обсяг державного та гарантованого державою боргу України склав 7,12 трильйона гривень або 171,73 млрд доларів США.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

У структурі боргу:

зовнішній борг становив 5 211,71 млрд грн (73,16%), або 125,65 млрд доларів;

внутрішній — 1 911,54 млрд грн (26,83%), або 46,08 млрд доларів.

Обсяг державного боргу становив 6 852,22 млрд грн (96,19% від загальної суми), або 165,20 млрд доларів США. Із цієї суми:

державний зовнішній борг — 5 016,57 млрд грн, або 120,94 млрд доларів;

державний внутрішній борг — 1 835,65 млрд грн, або 44,26 млрд доларів.

Гарантований державою борг становив 271,03 млрд грн (3,81%), або 6,53 млрд доларів, зокрема:

зовнішній — 195,14 млрд грн, або 4,70 млрд доларів;

внутрішній — 75,89 млрд грн, або 1,83 млрд доларів.

У березні сума держборгу зросла на 103,48 млрд грн у гривневому еквіваленті та на 2,64 млрд доларів — у валютному.