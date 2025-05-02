У РФ виявили верстати з Південної Кореї — новини LB.ua

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На російських підприємствах, де виготовляють бойові дрони “Ланцет” і пускові установки до ракет “Іскандер”, виявили верстати південнокорейської компанії DN Solutions.

Про це пише “ЕП” з посиланням на The Korea Times та дослідження Ради економічної безпеки України.

За даними ЗМІ, обладнання корейської фірми вартістю понад 19 мільйонів доларів доставляли у Росію через китайського дистриб’ютора Silver Technology.

“Наявні митні та закупівельні записи вказують на те, що це були поставки нового обладнання, здійснені за контрактами 2023 і 2024 років”, — заявив радник президента з питань санкцій Владислав Власюк.

DN Solutions заперечує постачання до Росії після початку повномасштабної війни. У компанії наголошують, що суворо дотримуються законодавства Республіки Корея, яке забороняє експорт стратегічної продукції без дозволу.

 У DN Solutions наголошують, що вони припинили співпрацю з китайськими компаніями, щойно дізналася про факти їхнього реекспорту до Росії.

“Ми поінформували дилерів і агентства, що продаж нашого обладнання до Росії та обходження експортного контролю суворо заборонені. Ми також попередили їх, що недотримання цієї політики є не лише порушенням умов контракту, а й може призвести до суворих санкцій з боку державних органів”, — заявив представник компанії. 



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