Уряд виділив 10 млн гривень для Міноборони на ремонт автотехніки — новини LB.ua

Опубліковано


Кабмін виділив Міністерству оборони 10 мільйонів гривень на ремонт військової автомобільної техніки та забезпечення оргтехнікою і меблями новостворених підрозділів МОУ.

Про це інформує Міноборони України.

“Відповідне розпорядження “Про розподіл у 2025 році коштів державного бюджету, які надійшли з місцевих бюджетів у вигляді субвенції для підтримки обороноздатності держави” уряд ухвалив на своєму сьогоднішньому засіданні”, — ідеться у повідомленні.

Міноборони розробило проєкт документа з власної ініціативи відповідно до Бюджетного кодексу України.

10 млн гривень спрямують на ремонт автомобільної техніки ЗСУ, яка залучається до виконання завдань, а також на забезпечення оргтехнікою та меблями новостворених підрозділів МОУ.

“Ці кошти були виділені та перераховані Київською міською радою у 2025 році з місцевого бюджету до держбюджету”, — додають у відомстві.

  • У квітні Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації понад півтора десятка зразків боєприпасів українського виробництва. 



Пов'язані новини

Олег Семінський розповів, чому важлива закупівля реакторів з Болгарії для ХАЕС

Заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради, нардеп від “Слуги народу” Олег Семінський розповів, чому важлива закупівля реакторів з Болгарії для Хмельницької АЕС.  Він зауважив, що […]

Що відбувається на газовому ринку ЄС і України та як лихоманить “Газпром”

  • 23 Січня, 2025
  • 0

Росія атакує газовий ринок Європи  Кремль звинуватив Україну у спробі підірвати одну з найбільших газових компресорних станцій «Російська» (Краснодарський край). Ця станція забезпечує стабільну роботу […]

Корупція в Міненерго: прокуратура завершила досудове розслідування – LB.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі колишнього заступника міністра енергетики і трьох його спільників. За інформацією САП, їх підозрюють в отриманні хабара за […]