Блокада кордону: в МЗС України зустрілися з керівником посольства Польщі – LB.ua

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13 травня заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко зустрівся із керівником посольства Польщі Пйотром Лукасєвічем через блокування руху вантажного транспорту польськими протестувальниками поблизу пункту пропуску «Дорогуськ».

Як повідомили в МЗС, українська сторона закликала польську сторону вжити вичерпних заходів для недопущення подальшого блокування транспортних шляхів між двома країнами.

Ці шляхи є життєво необхідними для підтримки економіки нашої держави та мають важливе гуманітарне значення в умовах триваючої російської збройної агресії, наголосив Міщенко.

Він також підкреслив неприпустимість впливу внутрішньополітичної ситуації в Польщі напередодні президентських виборів на економічні інтереси обох держав та на українсько-польські відносини загалом.

Заступник міністра закликав польський уряд якнайшвидше встановити контакт із протестувальниками та усунути підстави для блокування кордону. Він також запропонував налагодити прямий діалог між профільними міністерствами обох країн і запевнив у готовності МЗС України сприяти цьому процесу.

  • 12 травня польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску “Дорогуськ”, що навпроти українського пункту пропуску “Ягодин”. Вони анонсували, що протести на кордоні триватимуть чотири місяці.



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