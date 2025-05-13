ДПСУ прокоментувала блокування кордону польськими перевізниками – LB.ua

У Держприкордонслужбі України вважають дивним невдоволення польських перевізників електронною чергою на кордоні.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, коментуючи блокування пункту пропуску «Ягодин–Дорогуськ», передає «Укрінформ».

«Вони говорять про єЧергу як про порушення якихось можливостей для польських перевізників. Хоча навпаки — це рівні можливості як для перевізників України, так і Польщі та інших країн. єЧерга інформує водіїв про день і час прибуття на кордон, а не змушує простоювати в живих чергах», — сказав Демченко.

Він вважає, що дії польських перевізників маніпулятивні та припустив, що ті прагнуть отримати певні поблажки в межах ЄС.

«Це така ж маніпуляція, як закиди про порушення українськими перевізниками ринкового балансу в ЄС. Адже наші перевізники не працюють всередині країн Євросоюзу, а здійснюють лише двосторонні рейси», — наголосив Демченко і додав, що внаслідок блокування рух вантажівок практично зупинився.

«За добу напрямком Ягодин–Дорогуськ зазвичай проходило 1–1,2 тис. вантажівок. Наразі польські протестувальники пропускають лише одну фуру на годину в кожному напрямку. Це фактично зводить вантажопотік до нуля», — повідомив речник ДПСУ.